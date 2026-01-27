Galerija 2 2 2 2 Ladolemono je klasični grčki preljev i dodatak jelima koji se temelji na jednostavnoj, ali savršeno izbalansiranoj kombinaciji maslinova ulja i limunova soka. Ime mu dolazi od grčkih riječi ladi (ulje) i lemoni (limun), a upravo ta dva sastojka čine njegovu osnovu. U grčkoj kuhinji ladolemono je nezaobilazan dodatak svakodnevnim jelima – koristi se kao preljev, marinada ili završni umak. Osnovni omjer ladolemona je jedan dio limunova soka na tri dijela maslinova ulja, što daje svjež, ali zaokružen okus.

Često se obogaćuje s malo sušenog origana, češnjaka, soli i papra. Za razliku od klasičnih vinaigretta koji se rade s octom, ladolemono se oslanja isključivo na limun, zbog čega je idealan za jela koja traže nježnu svježinu. Najčešće se koristi uz ribu i morske plodove, pečenu ili grilanu piletinu, povrće s roštilja, krumpir, ali i za začinjavanje raznih salata.

Uz pečeno povrće ili ribu

Ladolemono se posebno dobro slaže s morskim salatama jer povezuje sastojke bez potrebe za teškim umacima. Odličan je i uz kozice, bilo da su kratko zapečene na tavi ili pripremljene na roštilju, ali i kao preljev za salate od slanutka, leće ili primjerice mahuna. Jednako dobro funkcionira i uz pečeno povrće, krumpir ili tikvice, kao i u jednostavnim mediteranskim salatama s rajčicom, krastavcima i feta sirom.

Brza marinada

Ladolemono se može koristiti i kao brza marinada za piletinu, ribu ili kozice – dovoljno je kratko marinirati (do 30 minuta za ribu i morske plodove, odnosno do 1–2 sata za piletinu) kako bi meso upilo svježinu limuna i aromu maslinova ulja, bez da izgubi sočnost.

Priprema u svega nekoliko minuta, bez posebnih tehnika. Budući da ne sadrži mliječne proizvode ni jaja, prirodno je veganski i lagan, a može se pripremiti unaprijed i čuvati u hladnjaku.

Ladolemono - sastojci: 60 ml svježe cijeđenog limunova soka (sok od 2 velika limuna)

1–2 žličice sušenog origana

1 veliki češanj češnjaka, sitno nasjeckan

3/4 žličice soli

3/4 žličice svježe mljevenog crnog papra

180 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja Ladolemono - priprema: U zdjeli pomiješajte limunov sok, origano, češnjak, sol i papar. Pjenjačom kratko izmiješajte, a zatim, uz stalno i energično miješanje, polako ulijevajte maslinovo ulje dok se preljev ne poveže i ne postane blago gust i svilenkast. Čuvanje: Ladolemono čuvajte u dobro zatvorenoj staklenci u hladnjaku do dva tjedna (idealno potrošiti unutar tjedan dana). Tijekom stajanja ulje i limun će se razdvojiti, što je normalno — prije korištenja samo lagano protresite ili ponovno izmiješajte.

