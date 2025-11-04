Galerija 18 18 18 18 "Kao da se četiri godišnja doba mogu prepoznati u plavcima viške vinarije Vislander s četiri vinogradarska položaja, pokazalo je usporedno kušanje berbi 2021. i 2019.", lijepo je rekao vinski stručnjak Ivo Kozarčanin, poznatiji kao Bakhov sin, o večeri koja će se još dugo pamtiti u krugovima ljubitelja vina. Na svečanom kušanju gosti su mogli namirisati ljepote sorte, ali i osjetiti sunce, more i sve ono što čini Vislanderova vina vrijednima svake znatiželje, promišljanja i pažnje. U nastavku pročitajte dojmove Ive Kozarčanina s kušanja.

S pjeskovitog položaja Ljubišće 2021. godina dala je proljetni plavac voćnog mirisa u kojem prevladava sortno karakteristična šljiva, s lijepom mineralnom svježinom. Vino će utažiti glad i razgaliti dušu. Na Voščicama je, pak, pijesak izmiješan s crljenicom, a prinos malo veći, pa je i plavac 2021. lakšega tijela, ali s više herbalnih nota. Primjereniji je večernjim ljetnim pijuckanjima uz svježiji pršut i mlađi sir s kaparima i motarom, na primjer. Ta su dva vina odnjegovana između 12 i 15 mjeseci u 500-litarskim bačvama.

Vislander - 9 (Foto: Nika Borovac)

Položaj Milna, pak, ponudio je iz 2021. jesensko vino, slojevitije punije i jače. Tamo je skeletno tlo, dakle s više krupnih čestica poput kamenja, šljunka i šljunčane prašine, prekriveno glinasto-ilovastim nanosima. Grožđe iz vinograda Tihobraće, u kojem je krš prekriven s 30 do 40 metara pijeska, dalo je još intenzivniji plavac, izraženih, ali finih tanina. Plavci s ova dva položaja odležala su u bačvicama od 225 litara, a u prodaju će za dvije godine. Izrazito je sušna bila 2021. na Visu pa su i alkoholi između 15 i 15,5 posto. Sad su u prodaji vina iz svježije i vlažnije 2019. godine koja imaju između 13 i 14,5 posto. Zbog toga su, naravno, manje robusna i lakše se piju. Treba napomenuti da će i plavci iz 2021. sigurno omekšati do izlaska na tržište.

Vislander - 1 (Foto: Julio Frangen)

Marko Vojković, suvlasnik vinarije Vislander, rekao je kako su se njegovi preci na Visu vinima počeli baviti još u 19. stoljeću. Sadašnja je generacija krenula u posao prije 15-ak godina u starim viškim konobama, a završetak početka, kako se izrazio, bio je 2018. Tad su dovršili modernu vinariju, što im je omogućilo ozbiljno korištenje drvenih bačava i tehnika koje su im prije bile nedostupne. Razliku je zorno pokazao drugim dijelom prezentacije, u kojem je ponudio i vertikalu sedam plavaca između berbi 2020. i 2012. Ta se vina nisu, naravno, mogla uspoređivati detaljno poput onih na horizontalnom kušanju, ali vidjelo se da lijepo putuju kroz vrijeme i da svako ima svoju osobnost.

Tako plavac s Milne iz 2020. fino miriše na more. Okusom dominira 15,5 posto alkohola, ima lijepe kiseline za sortu, ali treba mu neko vrijeme u boci da bi se ta dva parametra sasvim sprijateljila. Sad još vuku malo svaki na svoju stranu. Ljubišće 2018. je pak, s nježnih 13,5 posto alkohola, dobro vino iz relativno lošije godine. Milna 2017. i Tihobraće 2016. primarno su odnjegovani u inoksu u konobi pa 2018. prebačeni u novu vinariju na odležavanje u drvenim bačvama. Tihobraće je iznenadilo svježinom i jako tamnom bojom koju plavci inače s godinama gube.

Vislander - 15 (Foto: Nika Borovac)

Ugodno su iznenadila i tri najzrelija plavca. Onaj iz 2015. je kombinacija grožđa s položaja Milna i Tihobraće i prekrasno miriše, isprva cvjetno, potom i voćno. A okus mu je iznimno dug. U Milni 2013. nježno se osjeti bret. Toliko nježno da vinoljupcima otvorenog duha neće zasmetati, kao u ponajboljim odležanim bordoškim crnjacima. Milna 2012. postala je zimsko vino primjereno podneblju iz kojeg potječe te večernjem druženju u zagrijanoj konobi uz pismu i, ovaj put, zreli pršut.

Vislander - 16 (Foto: Nika Borovac)

"Nadam se da će ovakva predstavljanja privući ljude da piju plavce i kupuju ih, pa da ostanu ovdje, a ne odlaze u izvoz", zaključio je Marko Vojković prekrasno druženje koje je, vrijedi zabilježiti, započelo ružičastim pjenušcem Viško bonda proizvedenim klasičnom metodom i odležanim dvije godine na talogu u boci. Od autohtone je bijele sorte kuč i začinjen – plavcem malim cnim.

