Unesite dašak Italije u svoju kuhinju uz ovu svježu i jednostavnu tjesteninu s tikvicama. Kombinacija limuna, kremaste ricotte i aromatičnog bosiljka daje lagano, ali bogato jelo idealno za tople dane.
Recept je brz, bez kompliciranja i oslanja se na kvalitetne, sezonske namirnice – i tako je i filozofijom i mirisom i okusom uhvatio samu bit Mediterana.
Tjestenina s tikvicama i limunom - sastojci:
- 60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 1 vezica mladog luka, sitno narezanog
- 2 ljutike, prepolovljene i tanko narezane
- 1/2 serrano papričice, sitno nasjeckane (po želji)
- sol
- papar
- 450 g suhe tjestenine
- 2 tikvice, narezane na vrlo tanke kolutiće
- korica i sok od 2 limuna
- 2 žlice maslaca
- 180 g svježe ricotte
- 50 g ribanog pecorino romano sira
- vezica bosiljka, tanko narezanog (može i menta kao zamjena)
Tjestenina s tikvicama i limunom - priprema:
- U velikom loncu zakuhajte obilno posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu do al dente teksture. Sačuvajte oko 350 ml vode od kuhanja, a zatim ocijedite tjesteninu.
- U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte mladi luk, ljutiku i (po želji) serrano papričicu te kratko pirjajte dok ne omekšaju, oko 30 do 60 sekundi.
- Dodajte tikvice i kuhajte uz povremeno miješanje dok ne omekšaju, otprilike 4 do 5 minuta. Posolite i popaprite po ukusu.
- Umiješajte limunovu koricu, limunov sok i maslac. Zatim dodajte kuhanu tjesteninu, ricottu i oko 240 ml sačuvane vode od kuhanja. Miješajte dok se ricotta ne otopi i umak lagano zgusne, 1 do 2 minute.
- Maknite s vatre i umiješajte ribani pecorino. Po potrebi dodajte još malo vode od kuhanja, žlicu po žlicu, kako biste dobili kremastu teksturu.
- Poslužite tjesteninu i završite s malo maslinovog ulja, svježim bosiljkom, dodatnim pecorinom i naribanom limunovom koricom.
