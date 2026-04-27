Unesite dašak Italije u svoju kuhinju uz ovu svježu i jednostavnu tjesteninu s tikvicama. Kombinacija limuna, kremaste ricotte i aromatičnog bosiljka daje lagano, ali bogato jelo idealno za tople dane.

Recept je brz, bez kompliciranja i oslanja se na kvalitetne, sezonske namirnice – i tako je i filozofijom i mirisom i okusom uhvatio samu bit Mediterana.

Tjestenina s tikvicama i limunom - sastojci: 60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 vezica mladog luka, sitno narezanog

2 ljutike, prepolovljene i tanko narezane

1/2 serrano papričice, sitno nasjeckane (po želji)

sol

papar

450 g suhe tjestenine

2 tikvice, narezane na vrlo tanke kolutiće

korica i sok od 2 limuna

2 žlice maslaca

180 g svježe ricotte

50 g ribanog pecorino romano sira

vezica bosiljka, tanko narezanog (može i menta kao zamjena) Tjestenina s tikvicama i limunom - priprema: U velikom loncu zakuhajte obilno posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu do al dente teksture. Sačuvajte oko 350 ml vode od kuhanja, a zatim ocijedite tjesteninu. U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte mladi luk, ljutiku i (po želji) serrano papričicu te kratko pirjajte dok ne omekšaju, oko 30 do 60 sekundi. Dodajte tikvice i kuhajte uz povremeno miješanje dok ne omekšaju, otprilike 4 do 5 minuta. Posolite i popaprite po ukusu. Umiješajte limunovu koricu, limunov sok i maslac. Zatim dodajte kuhanu tjesteninu, ricottu i oko 240 ml sačuvane vode od kuhanja. Miješajte dok se ricotta ne otopi i umak lagano zgusne, 1 do 2 minute. Maknite s vatre i umiješajte ribani pecorino. Po potrebi dodajte još malo vode od kuhanja, žlicu po žlicu, kako biste dobili kremastu teksturu. Poslužite tjesteninu i završite s malo maslinovog ulja, svježim bosiljkom, dodatnim pecorinom i naribanom limunovom koricom.

