Ljetne vege lazanje s tikvicama vjerojatno su naukusniji način da se “riješite” povrća iz hladnjaka. Tikvice, žuta tikva, patlidžan i rajčica glavne su zvijezde ovog recepta, dok sporednu, ali vrlo važnu ulogu ima sir koji će sve okuse savršeno povezati.
Tajna je u kratkom prženju povrća prije slaganja, čime se uklanja višak vode i postiže intenzivniji okus. Rezultat su sočne i aromatične lazanje koje će jednako dobro pristajati za obiteljski ručak ili večernje druženje.
Vege lazanje s tikvicama - sastojci:
- 120 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 340 g tikvica (oko 2 srednje), narezanih na ploške debljine 3 do 6 mm
- sol
- 340 g žute ljetne tikve, narezane na ploške debljine 3 do 6 mm
- 340 g patlidžana, narezanog na ploške debljine 3 do 6 mm
- 15 listova lazanja koje nije potrebno prethodno kuhati
- 3 žlice maslaca
- 3 žlice glatkog brašna
- 950 ml punomasnog mlijeka
- 60 g svježe naribanog parmezana
- 950 ml pasirane ili usitnjene rajčice
- 340 g svježe mozzarelle, natrgane na veće komade
- šaka svježih listova bosiljka
Vege lazanje s tikvicama - priprema:
- U velikoj tavi zagrijte oko 2 žlice maslinova ulja na jakoj vatri. Povrće pecite u manjim količinama kako se ne bi kuhalo u vlastitom soku. Posolite i pecite oko 4 minute sa svake strane, dok lagano ne omekša i dobije zlatnosmeđu boju. Po potrebi dodajte još ulja. Ispečeno povrće rasporedite na lim ili pladanj da se ohladi.
- Listove složite u vatrostalnu posudu i prelijte vrućom vodom. Ostavite ih da se namaču oko 20 minuta te ih povremeno razdvojite kako se ne bi zalijepili.
- U loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte brašno i miješajte oko minutu dok ne dobije svijetlozlatnu boju. Postupno ulijevajte mlijeko neprestano miješajući pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice. Kuhajte dok se umak ne zgusne i zavrije. Maknite s vatre, umiješajte naribani parmezan i posolite prema ukusu.
- Pasiranu ili usitnjenu rajčicu posolite prema vlastitom ukusu.
- Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva.
- Ocijedite i osušite listove lazanja kuhinjskom krpom ili papirnatim ručnicima. Posudu za pečenje lagano premažite maslinovim uljem.
- Na dno rasporedite tanak sloj rajčice pa složite tri lista lazanja. Dodajte četvrtinu patlidžana, tikvica i žute tikve, zatim petinu umaka od rajčice i petinu bešamela.
- Ponavljajte istm redoslijedom dok ne potrošite sastojke. Završite posljednjim slojem listova lazanja, preostalim umakom od rajčice i bešamelom. Po vrhu rasporedite komade mozzarelle i svježe listove bosiljka te sve lagano pokapajte maslinovim uljem.
- Posudu dobro prekrijte aluminijskom folijom i pecite 30 minuta. Zatim uklonite foliju i nastavite peći još 20 do 30 minuta, dok površina ne poprimi lijepu zlatnosmeđu boju.
- Izvadite lazanje iz pećnice i ostavite ih da odstoje 10 minuta prije rezanja. Tako će se slojevi lijepo povezati, a posluživanje će biti mnogo jednostavnije.
Koju je bolje kupiti: malu ili veliku tikvicu? I što napraviti ako pogriješite u odabiru? +1