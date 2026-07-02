Ljetne vege lazanje s tikvicama vjerojatno su naukusniji način da se “riješite” povrća iz hladnjaka. Tikvice, žuta tikva, patlidžan i rajčica glavne su zvijezde ovog recepta, dok sporednu, ali vrlo važnu ulogu ima sir koji će sve okuse savršeno povezati.

Tajna je u kratkom prženju povrća prije slaganja, čime se uklanja višak vode i postiže intenzivniji okus. Rezultat su sočne i aromatične lazanje koje će jednako dobro pristajati za obiteljski ručak ili večernje druženje.

Vege lazanje s tikvicama - sastojci: 120 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

340 g tikvica (oko 2 srednje), narezanih na ploške debljine 3 do 6 mm

sol

340 g žute ljetne tikve, narezane na ploške debljine 3 do 6 mm

340 g patlidžana, narezanog na ploške debljine 3 do 6 mm

15 listova lazanja koje nije potrebno prethodno kuhati

3 žlice maslaca

3 žlice glatkog brašna

950 ml punomasnog mlijeka

60 g svježe naribanog parmezana

950 ml pasirane ili usitnjene rajčice

340 g svježe mozzarelle, natrgane na veće komade

šaka svježih listova bosiljka Vege lazanje s tikvicama - priprema: U velikoj tavi zagrijte oko 2 žlice maslinova ulja na jakoj vatri. Povrće pecite u manjim količinama kako se ne bi kuhalo u vlastitom soku. Posolite i pecite oko 4 minute sa svake strane, dok lagano ne omekša i dobije zlatnosmeđu boju. Po potrebi dodajte još ulja. Ispečeno povrće rasporedite na lim ili pladanj da se ohladi. Listove složite u vatrostalnu posudu i prelijte vrućom vodom. Ostavite ih da se namaču oko 20 minuta te ih povremeno razdvojite kako se ne bi zalijepili. U loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte brašno i miješajte oko minutu dok ne dobije svijetlozlatnu boju. Postupno ulijevajte mlijeko neprestano miješajući pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice. Kuhajte dok se umak ne zgusne i zavrije. Maknite s vatre, umiješajte naribani parmezan i posolite prema ukusu. Pasiranu ili usitnjenu rajčicu posolite prema vlastitom ukusu. Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva. Ocijedite i osušite listove lazanja kuhinjskom krpom ili papirnatim ručnicima. Posudu za pečenje lagano premažite maslinovim uljem. Na dno rasporedite tanak sloj rajčice pa složite tri lista lazanja. Dodajte četvrtinu patlidžana, tikvica i žute tikve, zatim petinu umaka od rajčice i petinu bešamela. Ponavljajte istm redoslijedom dok ne potrošite sastojke. Završite posljednjim slojem listova lazanja, preostalim umakom od rajčice i bešamelom. Po vrhu rasporedite komade mozzarelle i svježe listove bosiljka te sve lagano pokapajte maslinovim uljem. Posudu dobro prekrijte aluminijskom folijom i pecite 30 minuta. Zatim uklonite foliju i nastavite peći još 20 do 30 minuta, dok površina ne poprimi lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite lazanje iz pećnice i ostavite ih da odstoje 10 minuta prije rezanja. Tako će se slojevi lijepo povezati, a posluživanje će biti mnogo jednostavnije.

Koju je bolje kupiti: malu ili veliku tikvicu? I što napraviti ako pogriješite u odabiru? +1