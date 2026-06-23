Čokoladani cheesecake izgleda impresivno, a jednostavno ga je napraviti i - još bolje - ne peče se. Puni okus i divan kontrast svilene kreme i mrvičaste podloge osvojit će i najkritičnije sladokusce. Bogata krema od krem sira, mascarponea, tamne čokolade i Nutelle savršeno se spaja s hrskavom podlogom od keksa i zobenih pahuljica. Poslužite ga uz kavu i uživajte!

Čokoladani cheesecake - sastojci: Za podlogu 100 g neslanog maslaca, otopljenog (+ malo za kalup)

110 g čokoladnih digestiv keksa

160 g digestiv keksa

60 g zobenih pahuljica

3 žlice Nutelle Za kremu 360 g krem sira sobne temperature

250 g mascarpone sira

60 g šećera u prahu, prosijanog

200 g tamne čokolade (najmanje 55 % kakaa), otopljene i malo ohlađene

30 – 45 ml punomasnog mlijeka (2 – 3 žlice) Za dekoraciju 2 žlice prženih lješnjaka, grubo nasjeckanih , po želji Čokoladani cheesecake - priprema: Lagano premažite duboki kalup promjera oko 23 cm maslacem i obložite ga papirom za pečenje tako da papir prelazi rubove kalupa. Stavite u hladnjak dok pripremate podlogu. Odvojite dva čokoladna digestiv keksa za završnu dekoraciju. Preostale kekse usitnite u multipraktiku do sitnih mrvica. Dodajte zobene pahuljice, otopljeni maslac i 1 žlicu Nutelle pa kratko miksajte dok ne dobijete kompaktnu smjesu. Smjesu rasporedite po dnu ohlađenog kalupa, dobro utisnite i poravnajte stražnjom stranom čaše. Stavite u hladnjak na najmanje 30 minuta. Električnim mikserom izmiksajte krem sir, mascarpone i šećer u prahu dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte otopljenu čokoladu, preostale 2 žlice Nutelle i 30 ml mlijeka. Miksajte dok se svi sastojci ne povežu u svilenkastu kremu. Ako je smjesa pregusta, dodajte još 1 žlicu mlijeka. Kremu rasporedite preko ohlađene podloge i zagladite površinu špatulom. Preostala dva čokoladna digestiv keksa usitnite u mrvice, pomiješajte ih s nasjeckanim lješnjacima i ravnomjerno pospite preko cheesecakea. Desert stavite u hladnjak na najmanje 4 sata ili preko noći. Kad se cheesecake potpuno stisne, pažljivo ga izvadite iz kalupa pomoću papira za pečenje. Narežite i poslužite.

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