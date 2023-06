Tikvica je biljni rod iz porodice Cucurbitaceae. Iako na svjetskom tržištu postoji više različitih vrsta, u našim krajevima najprisutnija je tikvica duguljastog oblika, bljedozelenog ploda i tamnozelene tanke kore koja uvelike nalikuje na krastavac.

Tikvice su niskokalorična namirnica s visokim udjelom vode – u 100 grama svježeg ploda nalazi se svega 15-ak kalorija – ali i značajna količina prehrambenih vlakana. Moćna je to kombinacija koja odlično zasićuje, potiče rad probave i čisti crijeva od toksina.



Tikvice su odličan izvor vitamina B i C te kalija, koji regulira rad srca, snižava krvni tlak i sprječava razne bolesti krvožilnog sustava. Imajte na umu da se većina nutrijenata nalazi u kori, pa nemojte guliti plodove tijekom pripreme ako na raspolaganju imate organski uzgojene tikvice.

Tikvice su vrlo fleksibilna namirnica (Foto: Shutterstock)

Kako odabrati dobru tikvicu?

Tikvice se danas mogu kupiti tijekom cijele godine. No najbolje su kada se jedu u sezoni, odnosno od lipnja do kraja kolovoza.



Odaberite plodove s čvrstom sjajnom korom bez ikakvih vidljivih oštećenja. Tikvice bi trebale biti čvrste na dodir – najbolje su mlade tikvice srednje veličine – dotaknite ih i provjerite njihovu teksturu. Ako su tikvice mekane, vjerojatno su davno iščupane iz zemlje i počele su truliti.



Idealno bi bilo odmah ih potrošiti nakon kupnje. Ako niste u mogućnosti to učiniti, stavite ih u papirnate vrećice i pohranite u hladnjak i do tjedan dana. Operite ih ili ogulite tek onda kada ih planirate upotrijebiti.



Tikvice možete po želji i narezati na manje komade i zamrznuti. Zamrznute tikvice možete iskoristiti u pripremi smoothieja umjesto banane – ne brinite, neće osjetiti njihov okus u smoothieju, a podarit će vam željenu kremastu teksturu.

Složenac (Foto: Shutterstock)

Kako pripremiti tikvicu?

Tikvica je iznimno fleksibilna namirnica koja se može pripremiti na različite načine. Može se pirjati, pržiti, pohati i peći. Naribajte je, istisnite višak tekućine iz trakica i upotrijebite za pripremu bezglutenske podloge za pizzu. Spiralizatorom ih možete pretvoriti i u rezance te iskoristiti umjesto tjestenine.



Narežite ih na kolutiće ili deblje štapiće i ispohajte s jajima, brašnom, krušnim mrvicama i parmezanom. Prepolovite plodove, izdubite sredinu, napunite ih slasnim mesnim nadjevom i zapecite u pećnici.



Jestivi su i njezini cvjetovi, koji se u talijanskoj i francuskoj gastronomiji često pune smjesom na bazi sira i raznih začina te termički obrađuju u vrućem ulju.



U nastavku teksta donosimo vam pet recepata koje treba isprobati svaki pravi ljubitelj tikvica.

Pohani cvjetovi tikvica (Foto: Shutterstock)

Pečene tikvice s parmezanom

Zlatnosmeđe i hrskave izvana, mekane iznutra i divno začinjene… Obožavat ćete ove tikvice bez bijelog brašna i bez ulja od prženja. Pitate se kako? Štapiće umočite u smjesu od razmućenih jaja pa u mješavinu bademova i kokosova brašna i parmezana. Imamo recept.

Složenac od tikvica i krumpira

Složenac od tankih ploški krumpira i tikvica kojem slast daju i vrhnje i sir najbolji su dokaz da jednostavna jela mogu biti superukusna. Evo kako ih možete napraviti.

Rolice od tikvica

Ako su vam dosadili klasični recepti s tikvicama, napravite rolice od tih plodova punjene kobasicama, špinatom i ricottom. Ako niste ljubitelji mesa, kobasicu zamijenite kuhanim graškom i uživajte u ukusnom vegetarijanskom jelu. Evo i recepta.

Zapečene tikvice sa sirom (Foto: Shutterstock)

Punjene tikvice sa sirom i kozicama

Cijele plodove s korom možete iskoristiti i kao posudu za pečenje – napunite ih ukusnim namirnicama i zapecite sa sirom u pećnici. Donosimo vam recept za zapečene tikvice sa sirom i kozicama . Ne brinite, ako nemate kozice pri ruci, poslužiti se možete i piletinom ili nekim drugim izvorom bjelančevina.

Pohani cvjetovi od tikvica

Cvjetovi tikvica delikatesa su koja se može naći na jelovnicima fine dinning restorana tijekom ljeta. Riječ je o delikatnoj namirnici koju mnogi zapostavljaju, a neki čak i bacaju u smeće jer ne znaju što imaju u rukama niti kako se može pripremiti. Taj dio tikvice najbolje je napuniti uzbudljivim punjenjem na bazi kremastog sira te ispržiti u vrućem ulju. Evo kako ih možete napuniti.

5 jela koje treba probati svaki pravi ljubitelj piletine +2