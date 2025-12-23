U Slavoniji i Podravini nema instant kolača i kupovnih fora u kartonskim kutijama. Kad se izvade iz ladica prastare bilježnice s receptima koje su preživjele desetljeća i najmanje tri mrlje od masti i čokolade, znate da blagdani kucaju na vrata. U to vrijeme kuhinje se pretvaraju u prave male tvornice slastica. Pećnice rade prekovremeno, sve se puši i miriše onako lijepo i nostalgično, podsjeća na djetinjstvo.
Mekani medenjaci (Foto: Sanja Mijac)
Tu priprema slastica nije samo hobi, više je poput sportske discipline, kao da se natječu tko će napeći više kolača. Svi su zamamni i slasni, a pobjednika zapravo nema, jer je, kao i u pravom sportu važno sudjelovati. I svi su rođeni slastičari, pravi majstori, sve im ide od ruke.
Krempita od batata (Foto: Sanja Mijac)
Slatki kroničari
Šape s orasima tope se u ustima, vanilin-kiflice nestaju brže nego što se ohlade. Ne znate što je ukusnije - krancli, kuglofi, breskvice, mađarice, medene i bijele pite, mekani medenjaci, prutići od oraha… Lista je duga, sve poziva na još jedan zalogaj. Tko još broji kalorije, na dijetu se ionako ide tek iza Nove godine.
Šape s orasima (Foto: Sanja Mijac)
Ništa se manje ni ne očekuje od Slavonije i Podravine, dvije poznate gurmanske regije koje se susreću upravo u Virovitičko-podravskoj županiji. Tu su kolači slatki kroničari načina života, recepti baka i običaji čuvaju se kao suho zlato pa nema boljeg odredišta tražite li inspiraciju za vaš slatki blagdanski stol.
Prije povratka u stvarnost: Plemićka ruta
Kada prođu blagdanska druženja poželite li odmor prije povratka u stvarnost, predlažemo putovanje Plemićkom rutom Virovitičko-podravske županije koja će vas voditi kroz obnovljene dvorce i kurije, obalama Drave i padinama Papuka.
Plemićka ruta Advent u Virovitici (Foto: E PROJEKT)
Plemicka ruta Park šuma Jankovac (Foto: Matija Turkalj)
Eto prilike da prepišete koji dobar recept, uživate u modernim varijantama podravskih i slavonskih kolača, a do tada ravno iz Slavonije i Podravine stiže recept za prefini kuglof od bundeve.
Sretni blagdani i uživajte u svakom zalogaju!
Plemicka ruta Dvorac Janković u Suhopolju (Foto: Matija Turkalj)
Kuglof od bundeve po receptu Sanje Mijac – Domaćice Sanje
Sastojci:
190 g brašna
1 žličica sode
1 žličica praška za pecivo
1,5 žličica cimeta
pola žličice soli
175 ml ulja
200 g šećera
2 jaja
250 g pirea od bundeve
40 g sitno sjeckanih oraha
Priprema:
Bundevu ogulite, narežite na kockice i kuhajte desetak minuta. Skuhanu bundevu ocijedite, napravite pire i ohladite ga. U posudi zajedno prosijte brašno, sodu, prašak za pecivo, cimet i sol. U drugoj posudi najprije izmiksajte ulje i šećer te nastavite miksati uz postupno dodavanje jednog po jednog jaja, a potom i smjese s brašnom. Na kraju umiješajte pire od bundeve i oraha. Smjesu izlijte u prethodno namašćen kalup od 20 cm i pecite kolač u ugrijanoj pećnici na 190 stupnjeva Celzijevih od 30 do 40 minuta.
Dobar tek.
Pr (Foto: PR)