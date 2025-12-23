U Slavoniji i Podravini nema instant kolača i kupovnih fora u kartonskim kutijama. Kad se izvade iz ladica prastare bilježnice s receptima koje su preživjele desetljeća i najmanje tri mrlje od masti i čokolade, znate da blagdani kucaju na vrata. U to vrijeme kuhinje se pretvaraju u prave male tvornice slastica. Pećnice rade prekovremeno, sve se puši i miriše onako lijepo i nostalgično, podsjeća na djetinjstvo.

Mekani medenjaci (Foto: Sanja Mijac)

Tu priprema slastica nije samo hobi, više je poput sportske discipline, kao da se natječu tko će napeći više kolača. Svi su zamamni i slasni, a pobjednika zapravo nema, jer je, kao i u pravom sportu važno sudjelovati. I svi su rođeni slastičari, pravi majstori, sve im ide od ruke.

Krempita od batata (Foto: Sanja Mijac)

Slatki kroničari

Šape s orasima tope se u ustima, vanilin-kiflice nestaju brže nego što se ohlade. Ne znate što je ukusnije - krancli, kuglofi, breskvice, mađarice, medene i bijele pite, mekani medenjaci, prutići od oraha… Lista je duga, sve poziva na još jedan zalogaj. Tko još broji kalorije, na dijetu se ionako ide tek iza Nove godine.

Šape s orasima (Foto: Sanja Mijac)

Ništa se manje ni ne očekuje od Slavonije i Podravine, dvije poznate gurmanske regije koje se susreću upravo u Virovitičko-podravskoj županiji. Tu su kolači slatki kroničari načina života, recepti baka i običaji čuvaju se kao suho zlato pa nema boljeg odredišta tražite li inspiraciju za vaš slatki blagdanski stol.

Prije povratka u stvarnost: Plemićka ruta

Kada prođu blagdanska druženja poželite li odmor prije povratka u stvarnost, predlažemo putovanje Plemićkom rutom Virovitičko-podravske županije koja će vas voditi kroz obnovljene dvorce i kurije, obalama Drave i padinama Papuka.

Plemićka ruta Advent u Virovitici (Foto: E PROJEKT)

Plemicka ruta Park šuma Jankovac (Foto: Matija Turkalj)

Eto prilike da prepišete koji dobar recept, uživate u modernim varijantama podravskih i slavonskih kolača, a do tada ravno iz Slavonije i Podravine stiže recept za prefini kuglof od bundeve.

Sretni blagdani i uživajte u svakom zalogaju!

Plemicka ruta Dvorac Janković u Suhopolju (Foto: Matija Turkalj)

Kuglof od bundeve po receptu Sanje Mijac – Domaćice Sanje

Sastojci:

190 g brašna

1 žličica sode

1 žličica praška za pecivo

1,5 žličica cimeta

pola žličice soli

175 ml ulja

200 g šećera

2 jaja

250 g pirea od bundeve

40 g sitno sjeckanih oraha

Priprema:

Bundevu ogulite, narežite na kockice i kuhajte desetak minuta. Skuhanu bundevu ocijedite, napravite pire i ohladite ga. U posudi zajedno prosijte brašno, sodu, prašak za pecivo, cimet i sol. U drugoj posudi najprije izmiksajte ulje i šećer te nastavite miksati uz postupno dodavanje jednog po jednog jaja, a potom i smjese s brašnom. Na kraju umiješajte pire od bundeve i oraha. Smjesu izlijte u prethodno namašćen kalup od 20 cm i pecite kolač u ugrijanoj pećnici na 190 stupnjeva Celzijevih od 30 do 40 minuta.

Dobar tek.

