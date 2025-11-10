Dan zahvalnosti američki je blagdan koji se u Sjedinjenim Američkim Državama slavi četvrtog četvrtka u studenom svake godine. Na blagdanskom stolu se obično nađe pečena purica s pireom od krumpira, mahunama, umakom od brusnica i kukuruznim kruhom.



Složenac od slatkog krumpira jedno je od jela koja se također servira za Dan zahvalnosti. Riječ je o svojevrsnom desertu koje se zapeče u pećnici s pekan orasima i šećerom. Ako na raspolaganju nemate pekan orahe, upotrijebiti možete i naše obične orahe.



Ako želite skratiti termičku obradu krajnjeg jela, batat ogulite, narežite na manje kocke i tako stavite u vodu na štednjak. Što su kockice slatkog krumpira manje, to će se isti brže skuhati.

Složenac sa slatkim krumpirom i orasima - sastojci: 1 kg slatkog krumpira

200 g smeđeg šećera

120 g pekan oraha

120 ml punomasnog mlijeka

120 g maslaca

60 g glatkog brašna

2 jaja

1,5 čajna žličica soli

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

½ čajne žličice mljevenog muškatnog oraščića

biljno ulje po želji Složenac sa slatkim krumpirom i orasima - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Premažite srednje veliku vatrostalnu posudu biljnim uljem i stavite po strani. Ogulite batat, narežite ga na manje kocke i skuhajte na štednjaku. Za to će vam biti potrebno oko pola sata. Ocijedite batat od viška vode i pustite da se malkice ohladi. Ohlađeni batat prebacite u veliku zdjelu. Dodajte 60 grama maslaca sa sobne temperature i zgnječite sve zajedno vilicom dok ne dobijete gustu kašu. Potom dodajte jaja, mlijeko, 100 grama smeđeg šećera, jednu čajnu žličicu soli, muškatni oraščić i ekstrakt vanilije. Miješajte sve zajedno dok smjesa na postane glatka. Prelijte dobivenu smjesu u pripremljenu vatrostalnu posudu. Na vrh složenca stavite pekan orahe koje ste prethodno pomiješali sa 100 grama smeđeg šećera, 60 grama rastopljenog maslaca, glatkim brašnom i pola čajne žličice soli. Pecite sve zajedno u zagrijanoj pećnici oko 25 minuta, odnosno dok ne dobijete složenac sa zapečenim zlatno-smeđim orasima. Poslužite toplo! Dobar tek!

