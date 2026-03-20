Kombinacija jaja, hrskave pancete, sira i lisnatog povrća daje savršen doručak, brunch ili laganu večeru. Amerikanci će ovakav složenac sa starim kruhom zvati "strata" - zbog slojeva od kojih se sastoji.
Kako god da ga zovete, uživat ćete u ovome jelu, a pokušajte i impovizirati. Za uspjeh je najbitnije da kruh dobro upije umućena jaja, a za sve ostalo neka se pobrine mašta. Dobar tek!
Složenac s jajima, pancetom i špinatom - sastojci:
- 6 velikih jaja
- 375 ml punomasnog mlijeka
- 3 mlada luka, tanko narezana
- 115 g cheddra, naribanog ili narezanog na kockice
- 4 kriške pancete ili slanine (oko 100 g), nasjeckane
- 1 manji luk, sitno nasjeckan
- 170–200 g starog kruha narezanog na kockice
- 85 g kelja ili blitve (bez stabljika), grubo nasjeckanog
- 1/2 čajne žličice soli
- svježe mljeveni papar, po ukusu
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva i postavite rešetku u sredinu pećnice. U većoj zdjeli umutite jaja i mlijeko dok se potpuno ne povežu. Dodajte mladi luk, sol, papar i sir pa lagano promiješajte.
- U velikoj tavi (idealno od lijevanog željeza, promjera 23–25 cm) na srednje jakoj vatri pržite pancetu oko 10 minuta, dok ne postane hrskava. Izvadite je na tanjur, a masnoću ostavite u tavi.
- Dodajte luk i pirjajte oko 5 minuta dok ne omekša i lagano se karamelizira. Zatim ubacite kockice kruha i povremeno miješajući pecite još 3 minute, dok lagano ne porumene.
- Maknite tavu s vatre, vratite pancetu i prelijte sve pripremljenom smjesom od jaja.
- Dodajte polovicu lisnatog povrća i lagano promiješajte. Zatim dodajte ostatak i još jednom nježno sjedinite.
- Stavite tavu u pećnicu i pecite oko 15 minuta, dok se sredina ne stisne, a rubovi lagano odvoje od stijenki posude i dobiju zlatnu boju. Na polovici pečenja okrenite tavu radi ravnomjernog pečenja.
Ostavite da odstoji 5 minuta prije rezanja i posluživanja.
Trik-sastojci iz smočnice koji će poboljšati okus jela, a kada doma nemate temeljca ni kocke za juhu +0