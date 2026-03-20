Kombinacija jaja, hrskave pancete, sira i lisnatog povrća daje savršen doručak, brunch ili laganu večeru. Amerikanci će ovakav složenac sa starim kruhom zvati "strata" - zbog slojeva od kojih se sastoji.

Kako god da ga zovete, uživat ćete u ovome jelu, a pokušajte i impovizirati. Za uspjeh je najbitnije da kruh dobro upije umućena jaja, a za sve ostalo neka se pobrine mašta. Dobar tek!

Složenac s jajima, pancetom i špinatom - sastojci: 6 velikih jaja

375 ml punomasnog mlijeka

3 mlada luka, tanko narezana

115 g cheddra, naribanog ili narezanog na kockice

4 kriške pancete ili slanine (oko 100 g), nasjeckane

1 manji luk, sitno nasjeckan

170–200 g starog kruha narezanog na kockice

85 g kelja ili blitve (bez stabljika), grubo nasjeckanog

1/2 čajne žličice soli

svježe mljeveni papar, po ukusu Složenac s jajima, pancetom i špinatom - sastojci: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva i postavite rešetku u sredinu pećnice. U većoj zdjeli umutite jaja i mlijeko dok se potpuno ne povežu. Dodajte mladi luk, sol, papar i sir pa lagano promiješajte. U velikoj tavi (idealno od lijevanog željeza, promjera 23–25 cm) na srednje jakoj vatri pržite pancetu oko 10 minuta, dok ne postane hrskava. Izvadite je na tanjur, a masnoću ostavite u tavi. Dodajte luk i pirjajte oko 5 minuta dok ne omekša i lagano se karamelizira. Zatim ubacite kockice kruha i povremeno miješajući pecite još 3 minute, dok lagano ne porumene. Maknite tavu s vatre, vratite pancetu i prelijte sve pripremljenom smjesom od jaja. Dodajte polovicu lisnatog povrća i lagano promiješajte. Zatim dodajte ostatak i još jednom nježno sjedinite. Stavite tavu u pećnicu i pecite oko 15 minuta, dok se sredina ne stisne, a rubovi lagano odvoje od stijenki posude i dobiju zlatnu boju. Na polovici pečenja okrenite tavu radi ravnomjernog pečenja. Ostavite da odstoji 5 minuta prije rezanja i posluživanja.

