Ako tražite brzo jelo koje je puno okusa, a priprema se brzo i lako - ova slatko-ljuta piletina mogla bi vam postati novi favorit.

Komadići piletine obloženi su aromatičnom mješavinom začina za tacos koju jednostavno možete napraviti i sami, poprženi i kratko prokuhani u savršeno uravnoteženom umaku od pekmeza od breskve i rajčice. Možete koristiti gotovi umak od rajčice koji ste napravili ranije ili sasvim pojednostaviti stvar i odlučiti se za kupovni.

U svakom slučaju, rezultat je brzo, sočno i mirisno jelo koje se fantastično slaže najobičnijom rižom. Dobar tek!

Slatko-ljuta piletina 3 žlice začina za tacos

450 g pilećih prsa bez kostiju i kože, narezanih na kockice veličine zalogaja

1-2 žlice ulja

250 ml gustog umaka od rajčice

120 g šalice pekmeza od breskve

kuhana riža, za posluživanje Slatko-ljuta piletina Istresite mješavinu začina za tacos u veliku plitku posudu, dodajte piletinu i dobro promiješajte. U velikoj tavi ispržite piletinu na ulju. Pomiješajte umak od rajčice i pekmez pa umiješajte u tavu. Pustite da zakuha. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte još 2-3 minute. Poslužite s rižom.

