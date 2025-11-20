Ako tražite brzo jelo koje je puno okusa, a priprema se brzo i lako - ova slatko-ljuta piletina mogla bi vam postati novi favorit.
Komadići piletine obloženi su aromatičnom mješavinom začina za tacos koju jednostavno možete napraviti i sami, poprženi i kratko prokuhani u savršeno uravnoteženom umaku od pekmeza od breskve i rajčice. Možete koristiti gotovi umak od rajčice koji ste napravili ranije ili sasvim pojednostaviti stvar i odlučiti se za kupovni.
U svakom slučaju, rezultat je brzo, sočno i mirisno jelo koje se fantastično slaže najobičnijom rižom. Dobar tek!
Slatko-ljuta piletina
- 3 žlice začina za tacos
- 450 g pilećih prsa bez kostiju i kože, narezanih na kockice veličine zalogaja
- 1-2 žlice ulja
- 250 ml gustog umaka od rajčice
- 120 g šalice pekmeza od breskve
- kuhana riža, za posluživanje
- Istresite mješavinu začina za tacos u veliku plitku posudu, dodajte piletinu i dobro promiješajte.
- U velikoj tavi ispržite piletinu na ulju.
- Pomiješajte umak od rajčice i pekmez pa umiješajte u tavu. Pustite da zakuha.
- Smanjite vatru, poklopite i kuhajte još 2-3 minute.
- Poslužite s rižom.
