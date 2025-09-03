Malo tko može odoljeti domaćem sladoledu. No rijetki su oni koji će se odvažiti na pripremu ukusnog, kremastog i ledenog ljetnog deserta kod kuće, a pogotovo ako nemaju potrebnu aparaturu ili dovoljno vremena.

Jeste li znali da se sladoled može napraviti i u staklenki? Donosimo vam osnovni recept za sladoled iz staklenke, a koji po želji možete obogatiti komadićima keksa, voća, čokolade, karamelom, maslacima od orašastih plodova i slično.

Najvažnija stvar u cijelom procesu jest da imate staklenku s odgovarajućim poklopcem koji vam se neće otvoriti tijekom pripreme.

Sladoled iz staklenke - sastojci:

  • 125 ml vrhnja za šlag
  • 30 ml zaslađenog kondenziranog mlijeka
  • 30 ml punomasnog mlijeka
  • 1 čajna žličica ekstrakta vanilije

Sladoled iz staklenke - priprema:

  1. U čistu staklenku od pola litre ulijte vrhnje za šlag, zaslađeno kondenzirano mlijeko, punomasno mlijeko i ekstrakt vanilije. Čvrsto zatvorite staklenku i počnite je tresti da pomiješate sastojke.
  2. Tresite sadržaj staklenke oko četiri do pet minuta dok se sadržaj ne zgusne. Ako u smjesu želite dodati kekse, čokoladu ili nešto slično sad je pravi trenutak da to učinite.
  3. Zatvorite staklenku, omotajte je namočenim papirnatim ručnikom i stavite u ledenicu na tri do četiri sata. Po isteku ovoga vremena otklopite staklenku i uživajte u pripremljenom sladoledu. Dobar tek!

