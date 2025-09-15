Za ljubitelje sira intolerancija na laktozu može djelovati kao prehrambena kazna. No dobra je vijest da neki sirevi imaju prirodno nizak udio laktoze i mogu bez problema ih mogu konzumirati i oni osjetljivijeg želuca, čak i ako im mlijeko inače stvara probleme.

Laktoza je prirodni šećer koji se nalazi u mlijeku i mliječnim proizvodima. Da bi ga tijelo probavilo, potreban je enzim laktaza. Kod osoba koje su netolerantne na laktozu, taj se enzim ne proizvodi u dovoljnoj količini, što može izazvati neugodne probavne simptome.

Za razliku od alergije na kravlje mlijeko, koja uključuje imunološki odgovor i može biti opasna po život, intolerancija na laktozu je probavni poremećaj i ne uključuje imunološki sustav. Također, dok se alergija češće javlja kod djece, intolerancija se obično razvija kasnije – u adolescentskoj ili odrasloj dobi.

Biti intolerantan na laktozu ne znači nužno da se morate zauvijek pozdraviti s uživanjem u siru. Ključno je poznavati vrste sira koje prirodno sadrže nisku razinu laktoze, slušati svoje tijelo i – kada je potrebno – konzultirati se s nutricionistom.

Zapravo, većina sireva sadrži vrlo malo laktoze, pogotovo sirevi koji su tvrđi i koji su dulje odležavali. Naime, tijekom procesa proizvodnje sira, većina laktoze završava u sirutki koja se odvaja, dok preostala laktoza fermentira u mliječnu kiselinu. Rezultat? Sirevi koji su bogati okusom često su siromašni laktozom.

Zbog toga sirevi poput ricotte, svježeg sira i burrate sadrže više laktoze i mogu uzrokovati probavne smetnje kod osjetljivijih osoba. Ako želite igrati na sigurno, izbjegavajte sve mekane, neprerađene sireve – ili ih konzumirajte u vrlo malim količinama.

A u nastavku teksta donosimo popis sireva koje možete konzumirati bez straha jer sadrže vrlo malo laktoze. Osobe intolerantne na laktozu dobro će podnijeti sireve kojima je udio laktoze između 0 i 2,5 posto.

1. Parmezan

Parmezan sadrži od 0 do 3,2 posto laktoze, a što je stariji, to je laktoze manje.

2. Cheddar

Sir koji je i kod nas sve popularniji dolazi u više varijanti – blagi, oštri i ekstra oštri. Stariji cheddar sadrži laktozu tek u tragovima - do 2,1 posto.

3. Gouda

Polutvrdi nizozemski klasik sadrži 0 – 2,2 posto laktoze, također to manje što je stariji.

4. Švicarski sirevi (Emmentaler, Gruyère)

Ovi sirevi također imaju nizak udio laktoze od 0 do 3,4 posto, ovisno o vrsti i načinu proizvodnje.

5. Brie i Camembert

Iako su mekani, sadrže relativno malo laktoze: Brie do 2 posto, a Camembert do 1,8 posto.

6. Provolone

Ovaj polutvrdi talijanski sir odličan je u sendvičima, a sadrži tek do 2,1 posto laktoze.

7. Plavi sirevi

Plavi sirevi sadrže 0 – 2,5 posto laktoze, ali njihov specifičan miris i okus nisu za svakoga.

8. Feta (od kozjeg ili ovčjeg mlijeka)

Iako svježi sirevi obično imaju više laktoze, feta proizvedena od kozjeg mlijeka može je sadržavati i manje od 2 posto.

9. Kozji sir

Općenito, kozje mlijeko ima niže razine laktoze nego kravlje, a kozji sirevi – osobito oni tvrđi – mogu biti odlična alternativa.

