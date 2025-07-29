Ova jednostavna salata od piletine, kopra i kiselih krastavaca odlično je rješenje za ostatke piletine i ukusan ručak gotov za samo nekoliko minuta.
Lagana i puna okusa, zahvalan je obrok koji možete ponijeti na posao ili na plažu, a možete je poslužiti samu, u listu zelene salate, na krekreru ili u sendviču od dvije kriške kruha.
Salata od piletine, kopra i kiselih krastavaca - sastojci:
- 120 ml grčkog jogurta
- 2 žlice majoneze,
- 2 žlice tekućine od kiselih krastavaca
- sol, po ukusu
- papar, po ukusu
- 300 g kuhane piletine, narezane na sitno
- 150 g kiselih krastavaca, nasjeckanih
- 2 stabljike celera rebraša, nasjeckane
- ¼ crvenog luka, sitno nasjeckanog
- 2 žlice nasjeckanog mladog luka
- 1 žlica nasjeckanog svježeg kopra
Salata od piletine, kopra i kiselih krastavaca - priprema:
- U zdjeli za miješanje pomiješajte grčki jogurt, majonezu, tekućinu od kiselih krastavaca, sol i papar.
- Dodajte nasjeckanu piletinu i kisele krastavce, celer, crveni luk, mladi luk i kopar. Dobro promiješajte.
- Čuvajte u hladnjaku 2-3 dana i poslužite u smotuljku od lista zelene salate, u sendviču ili s krekerima.
