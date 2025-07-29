Ova jednostavna salata od piletine, kopra i kiselih krastavaca odlično je rješenje za ostatke piletine i ukusan ručak gotov za samo nekoliko minuta.

Lagana i puna okusa, zahvalan je obrok koji možete ponijeti na posao ili na plažu, a možete je poslužiti samu, u listu zelene salate, na krekreru ili u sendviču od dvije kriške kruha.

Salata od piletine, kopra i kiselih krastavaca - sastojci:

  • 120 ml grčkog jogurta
  • 2 žlice majoneze,
  • 2 žlice tekućine od kiselih krastavaca
  • sol, po ukusu
  • papar, po ukusu
  • 300 g kuhane piletine, narezane na sitno
  • 150 g kiselih krastavaca, nasjeckanih
  • 2 stabljike celera rebraša, nasjeckane
  • ¼ crvenog luka, sitno nasjeckanog
  • 2 žlice nasjeckanog mladog luka
  • 1 žlica nasjeckanog svježeg kopra

Salata od piletine, kopra i kiselih krastavaca - priprema:

  1. U zdjeli za miješanje pomiješajte grčki jogurt, majonezu, tekućinu od kiselih krastavaca, sol i papar.
  2. Dodajte nasjeckanu piletinu i kisele krastavce, celer, crveni luk, mladi luk i kopar. Dobro promiješajte.
  3. Čuvajte u hladnjaku 2-3 dana i poslužite u smotuljku od lista zelene salate, u sendviču ili s krekerima.

