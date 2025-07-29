Ova jednostavna salata od piletine, kopra i kiselih krastavaca odlično je rješenje za ostatke piletine i ukusan ručak gotov za samo nekoliko minuta.

Lagana i puna okusa, zahvalan je obrok koji možete ponijeti na posao ili na plažu, a možete je poslužiti samu, u listu zelene salate, na krekreru ili u sendviču od dvije kriške kruha.

Salata od piletine, kopra i kiselih krastavaca - sastojci: 120 ml grčkog jogurta

2 žlice majoneze,

2 žlice tekućine od kiselih krastavaca

sol, po ukusu

papar, po ukusu

300 g kuhane piletine, narezane na sitno

150 g kiselih krastavaca, nasjeckanih

2 stabljike celera rebraša, nasjeckane

¼ crvenog luka, sitno nasjeckanog

2 žlice nasjeckanog mladog luka

1 žlica nasjeckanog svježeg kopra Salata od piletine, kopra i kiselih krastavaca - priprema: U zdjeli za miješanje pomiješajte grčki jogurt, majonezu, tekućinu od kiselih krastavaca, sol i papar. Dodajte nasjeckanu piletinu i kisele krastavce, celer, crveni luk, mladi luk i kopar. Dobro promiješajte. Čuvajte u hladnjaku 2-3 dana i poslužite u smotuljku od lista zelene salate, u sendviču ili s krekerima.

