Galerija 12 12 12 12 “Ovo je najbolji karfiol koji sam probala u životu”, smije se u nevjerici prijateljica dok isprobavamo jelovnik u restoranu MAMA! koji se nedavno otvorio nedaleko od Laube. To što dijeli ime s pizzerijom Come to Mama na Vrbanima nije puka slučajnost - radi se o svojevrsnom nastavku priče na novoj lokaciji s nešto drugačijim jelima. Zajedničko im je to što se na oba mjesta imaju finu, hrskavu romanu - poznatu kao scrocchiarella.

No vratimo se cvjetači - taman hrskavoj, punoj okusa, u neodoljivoj tempuri sa slatkim, ali osvježavajućim i pikantnim umakom koji bismo polizale prstima s tanjura da nas nitko ne vidi. Da se Mama razumije u svoja predjela pokazao je tuna tartar na kremastoj podlozi od avokada, savršen za dijeljenje i kombiniranje s toplim pizza kruščićima. Priča se da imaju i savršen humus, ali da smo još i to probale ne bismo stigle do glavnog jela.

MAMA! - 3 (Foto: Nika Borovac)

Na vrući dan poželjele smo nešto bezalkoholno pa je izbor pao na limunade s bosiljkom i yuzu – japanskim limunom s krizom identiteta koji ne zna vuče li više na grejp ili mandarinu. Ako volite nježna, suptilna i neutralna pića, mogla bi vam se svidjeti, ali za koktele s više karaktera vjerojatno je bolji izbor Pornstar Martini. I to ne zbog alkohola ili provokativnog naziva nego neodoljivog kicka reske svježine i kremaste pjene. Naravno, i vino je uvijek dobra ideja.

Dok razgovaramo o tome je li bolji izbor za glavno jelo riža ili tjestenina, pizza ili steak - ili možda salata - komentiramo i kako je restoran baš udoban i nipošto dosadan. Gdje god pogledate pronaći ćete neki ludi detalj koji u kombinaciji s ostalima djeluje nevjerojatno skladno: od crvenih stupova, narančinog drveta na šanku i zlatnog stropa do golemog stola koji se proteže prostorom, idealnog za veće društvo. A bez obzira na broj gostiju, u restoranu se može disati, razgovarati i čuti glazbu u pozadini.

Kada je stiglo glavno jelo, naglo smo utihnule. Naručile smo crni rižoto od sipe koji rade s carnaroli rižom i janjetinu koja se satima kuhala da bi se našla u tanjuru s elicoidalima, tjesteninom koja podsjeća na makarone, ali bolje zadržava umak. Koliko je bio ukusan, ne bismo imale ništa protiv da je umaka bilo više - a svidio se i onima kojima janjetina nije tako mila jer nema karakteristični miris. Naginjete li tamnoj strani rižota onaj u Mami bi vam se mogao svidjeti jer je neodoljivo kremast.

MAMA! - 15 (Foto: Filip Popović !)

I pizza je za peticu, pogotovo ako se želite odmoriti od sveprisutnih napoletana. Hit im je ona s biftekom, koji je najprije neko vrijeme odležao da bi se našao na finom tijestu hrskavih rubova, u društvu matovilca, rajčice, mozzarelle i kreme od sira. Imaju i pikantnu varijantu sa slatko-ljutim i jalapeno papričicama, ako se želite naljutiti.

Velike porcije, prijateljske cijene

S obzirom na kvalitetu namirnica, veličinu porcija i interijer iznenadile su nas prijateljske cijene. Pizzu ćete platiti od oko deset eura do najviše 15, a rižoti i tjestenine su im od oko deset eura do 18. Predjela su također tu negdje, do najviše 15,90 eura koliko košta plata za dvoje. Najskuplja jela na jelovniku su tagliata (29 eura), ribeye s krumpirićima i demi-glaceom (28 eura) te marinirana pa na grillu zapečena hobotnica s krumpirom (26 eura). Naručiti možete i ramstek ili odrezak tune, a uzbudljivo zvuči i Iberico burger od crne svinje.

MAMA! - 13 (Foto: Filip Popović)

Za sada imaju samo dva deserta: tiramisu i cheesecake pa navijamo da u budućnosti bude i kakav čokoladni. Tiramisu nije klasik na kakav smo navikli u većini restorana – radi se o lopticama u finoj kremi. Budući da nemamo ništa protiv kave u desertima voljele bismo je malo više osjetiti. Kremast i osvježavajući cheesecake pobjedio je s 1:0.

Dobra stvar u cijeloj priči je i to što je do restorana dječje igralište, kao i činjenica da imaju parking u sklopu restorana pa ne morate kružiti unedogled. Terasa je još u začecima, jer kako to inače biva u Lijepoj Našoj takvim “projektima” treba vremena, ali očekuje se uskoro.

Ponovilo se!

Kažu da je ovo najbolja pizzeria u Velikoj Gorici, ali nas nije oduševila +3