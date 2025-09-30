Da biste napravili mekan i pahuljast kolač potrebno se pridržavati tek nekoliko jednostavnih koraka - poput miksanja maslaca i šećera tako da se tijesto dobije dovoljno zraka. Uz dodatak ulja i kokosovog mlijeka, kolač će biti i dovoljno sočan.

U receptu se ne koristi samo kokosova aroma, nego i kokosovo mlijeko. To kolaču daje dodatnu aromu kokosa i pridonosi mekoj teksturi, a trebat će vam i sušeni kokos.

Tijesto za kolač (kao i krema) jednostavno se pripremaju i od kuhinjskih alata trebat će vam samo ručni mikser. Osim toga, budući da se radi o kolaču iz lima, nema rezanja i slaganja slojeva. Samo premažite biskvit kremom, pospite kokosom i – gotovo!

Kolač od kokosa iz tepsije - sastojci: 280 g glatkog brašna

30 g škrobnog brašna (gustin)

1 žlica praška za pecivo

½ žličice soli

113 g maslaca

5 žlica (66 ml) biljnog ulja neutralnog okusa

330 g šećera

3 velika jaja

1 i ½ žličice ekstrakta vanilije

1 žličica kokosove arome

275 g kokosovog mlijeka iz konzerve

80 g sušenog kokosa Krema od sira i kokosa: 113 g maslaca

285 g šećera u prahu

167 g krem sira

¾ žličice vanilije

½ žličice kokosove arome

80 g sušenog kokosa, za posipanje Kolač od kokosa iz tepsije - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 °C. Lagano namastite lim (23x33 cm) i obložite ga papirom za pečenje. U zdjeli prosijte brašno, škrobno brašno, prašak za pecivo i sol. Promiješajte pjenjačom ili vilicom i ostavite sa strane. U većoj zdjeli pomiješajte omekšali maslac, ulje i šećer. Mikserom miksajte 2 minute dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte jaja jedno po jedno, miksajući 10–15 sekundi između svakog dodavanja. Dodajte vaniliju, kokosovu aromu i kokosovo mlijeko, kratko izmiksajte. Suhu smjesu lagano umiješajte lopaticom dok se ne sjedini (ne previše). Umiješajte kokos i lagano promiješajte. Ulijte tijesto u lim, poravnajte i lagano udarite limom o radnu površinu da izađu mjehurići zraka. Pecite 25-30 minuta ili dok čačkalica ne izađe čista (s nekoliko mrvica). Ohladite 20 minuta u limu, zatim pažljivo prebacite na rešetku da se skroz ohladi. Nakon hlađenja, prebacite na pladanj i premažite kremom. Pospite s još kokosa. Za kremu, u srednje velikoj zdjeli miksajte maslac 2 minute dok ne postane pjenast. Dodaj šećer u prahu u 3 navrata, miksajući na laganoj brzini. Dodajte hladni krem sir, vaniliju i kokosovu aromu. Miksajte samo dok ne postane glatko, ne previše. Premažite biskvit i pospite kokosom. Ostatke sačuvajte u zatvorenoj posudi.

Savjeti:

Ne možete li pronaći kokosovu aromu, koristite pola žličice bademove – okus će biti malo drugačiji, ali i dalje odličan.

Koristite čvrsti krem sir. Neka bude hladan da krema ostane čvrsta - ako krema omekša, stavite je u hladnjak 30 minuta pa ponovno izmiksajte.

Nemojte previše miksati kremu – čim postane glatka, stanite, inače će postati prerijetka.

Uz malo više ulja (5 žlica umjesto 3), kolač ostaje duže sočan i manje se mrvi.

