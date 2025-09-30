Da biste napravili mekan i pahuljast kolač potrebno se pridržavati tek nekoliko jednostavnih koraka - poput miksanja maslaca i šećera tako da se tijesto dobije dovoljno zraka. Uz dodatak ulja i kokosovog mlijeka, kolač će biti i dovoljno sočan.
U receptu se ne koristi samo kokosova aroma, nego i kokosovo mlijeko. To kolaču daje dodatnu aromu kokosa i pridonosi mekoj teksturi, a trebat će vam i sušeni kokos.
Tijesto za kolač (kao i krema) jednostavno se pripremaju i od kuhinjskih alata trebat će vam samo ručni mikser. Osim toga, budući da se radi o kolaču iz lima, nema rezanja i slaganja slojeva. Samo premažite biskvit kremom, pospite kokosom i – gotovo!
Kolač od kokosa iz tepsije - sastojci:
- 280 g glatkog brašna
- 30 g škrobnog brašna (gustin)
- 1 žlica praška za pecivo
- ½ žličice soli
- 113 g maslaca
- 5 žlica (66 ml) biljnog ulja neutralnog okusa
- 330 g šećera
- 3 velika jaja
- 1 i ½ žličice ekstrakta vanilije
- 1 žličica kokosove arome
- 275 g kokosovog mlijeka iz konzerve
- 80 g sušenog kokosa
Krema od sira i kokosa:
- 113 g maslaca
- 285 g šećera u prahu
- 167 g krem sira
- ¾ žličice vanilije
- ½ žličice kokosove arome
- 80 g sušenog kokosa, za posipanje
Kolač od kokosa iz tepsije - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 °C. Lagano namastite lim (23x33 cm) i obložite ga papirom za pečenje.
- U zdjeli prosijte brašno, škrobno brašno, prašak za pecivo i sol. Promiješajte pjenjačom ili vilicom i ostavite sa strane.
- U većoj zdjeli pomiješajte omekšali maslac, ulje i šećer. Mikserom miksajte 2 minute dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte jaja jedno po jedno, miksajući 10–15 sekundi između svakog dodavanja. Dodajte vaniliju, kokosovu aromu i kokosovo mlijeko, kratko izmiksajte.
- Suhu smjesu lagano umiješajte lopaticom dok se ne sjedini (ne previše). Umiješajte kokos i lagano promiješajte.
- Ulijte tijesto u lim, poravnajte i lagano udarite limom o radnu površinu da izađu mjehurići zraka. Pecite 25-30 minuta ili dok čačkalica ne izađe čista (s nekoliko mrvica).
- Ohladite 20 minuta u limu, zatim pažljivo prebacite na rešetku da se skroz ohladi. Nakon hlađenja, prebacite na pladanj i premažite kremom. Pospite s još kokosa.
- Za kremu, u srednje velikoj zdjeli miksajte maslac 2 minute dok ne postane pjenast. Dodaj šećer u prahu u 3 navrata, miksajući na laganoj brzini. Dodajte hladni krem sir, vaniliju i kokosovu aromu. Miksajte samo dok ne postane glatko, ne previše. Premažite biskvit i pospite kokosom. Ostatke sačuvajte u zatvorenoj posudi.
Savjeti:
- Ne možete li pronaći kokosovu aromu, koristite pola žličice bademove – okus će biti malo drugačiji, ali i dalje odličan.
- Koristite čvrsti krem sir. Neka bude hladan da krema ostane čvrsta - ako krema omekša, stavite je u hladnjak 30 minuta pa ponovno izmiksajte.
- Nemojte previše miksati kremu – čim postane glatka, stanite, inače će postati prerijetka.
- Uz malo više ulja (5 žlica umjesto 3), kolač ostaje duže sočan i manje se mrvi.
