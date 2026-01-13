Želite li uživati u proteinskom kruhu, ali se ne želite odreći okusa i meke teksture, mogao bi vam se svidjeti domaći kruh od svježeg sira i bjelanjaka koji će vas dugo držati sitima - što ga čini idealnim za doručak ili lagani obrok nakon treninga. Mekan, blago osvježavajućeg okusa i svestran, ovaj kruh jednako dobro funkcionira s maslacem od orašastih plodova kao i kao baza za konkretan sendvič. Pripremiti ga možete i s cijelim jajima, ali prema potrebi povećajte količinu brašna kako tijesto ne bi bilo jako ljepljivo.

Kruh od svježeg sira - sastojci: 5 g suhog aktivnog kvasca

75 g mlake vode

250 g bjelanjaka (7 do 8 bjelanjaka)

255 g svježeg sira

580 g glatkog brašna za kruh, plus za posipanje

1 i 1/2 žličice soli (7-8 g) Kruh od svježeg sira - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte suhi kvasac i mlaku vodu. U blenderu ili multipraktiku izmiksajte bjelanjke i svježi sir dok ne dobijete potpuno glatku smjesu. Dodajte je kvascu i pjenjačom dobro sjedinite. Brašno prethodno lagano promiješajte, zatim ga zajedno sa soli dodajte mokroj smjesi. Miješajte pjenjačom ili vilicom dok se sastojci ne povežu i ne dobijete grubo, ljepljivo tijesto. Radnu površinu pospite brašnom, prebacite tijesto i mijesite 5 do 6 minuta, dok ne postane glatko. Ako je potrebno, lagano pobrašnite ruke ili ih premažite s malo ulja kako se tijesto ne bi lijepilo. Po potrebi si pomozite strugalicom za tijesto. Oblikujte tijesto u kuglu, vratite ga u zdjelu, pokrijte i ostavite na toplom mjestu oko sat vremena, dok se gotovo ne udvostruči. Kalup za kruh dimenzija približno 26 × 10 cm obložite papirom za pečenje. Nakon dizanja, lagano ispuhnite tijesto, oblikujte ga u valjak i stavite u kalup te ostavite da se diže još 20 do 25 minuta, dok se vidljivo ne digne. U međuvremenu zagrijte pećnicu na 200 °C. Prije pečenja zarežite tijesto po sredini oštrim nožem. Pecite 40 do 45 minuta. Kruh će relativno brzo potamnjeti s gornje strane pa ga, čim dobije lijepu boju i koricu, prekrijte aluminijskom folijom kako ne bi zagorio. Gotov je kada pri laganom kucanju po kori zvuči šuplje. Ostavite kruh da se potpuno ohladi, zatim ga narežite i poslužite. Po želji, možete ga narezati, pohraniti u zamrzivač i svaku šnitu prepeći prije posluživanja.

