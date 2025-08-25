Galette je francuska otvorena rustikalna pita punjena voćnim i slatkim nadjevima, ali postoje i brojne slane varijacije na temu. Osim Francuza, obožava je cijeli svijet, a osim finih okusa, razlog tome je to što priprema ne može biti jednostavnija.

Iako se tradicionalno radi od domaćeg prhkog tijesta, pripremu možete dodatno skratiti koristite li kupovno lisnato tijesto.

Količinu šećera u receptu prilagodite slatkoći šljiva, a recept možete dodatno zakomplicirati listićima badema. Koristiti možete šljive, ali i neko drugo omiljeno voće, koje će dodatno zamirisati uz dodatak vanilije, tonke, cimeta…

Pita sa šljivama - sastojci: 1 pakiranje lisnatog tijesta

570 g šljiva

60 g šećera

1/4 žličice cimeta

1 vanilin šećer

1 žličica limunovog soka

1 žličica naribane korice naranče (ili limuna)

1 žličica škrobnog brašna

1 jaje Pita sa šljivama - priprema: Tijesto rasprostrite na papir za pečenje pa mu odrežite rubove tako da dobijete kružni oblik. Zagrijte pećnicu na 180°C. Očistite šljive od koštica i narežite ih na ploške. U velikoj zdjeli pomiješajte narezane šljive sa šećerom, cimetom, limunovim sokom, koricom naranče i škrobnim brašnom. Dobro promiješajte da se sve ravnomjerno obloži. Stavite nadjev u sredinu tijesta, oko tri centimetra od ruba. Presavinite rubove tijesta preko nadjeva, prateći rub kruga tako da lagano preklopite dio voća. Prenesite galette zajedno s papirom za pečenje na lim za pečenje. Umutite jaje s malo vode i kuhinjskim kistom premažite rubove tijesta. Pecite galette oko 30 minuta, ili dok rubovi ne postanu tamno zlatni. Nakon pečenja, ostavite galette da se ohladi barem 20 minuta prije posluživanja kako bi se nadjev stisnuo. Poslužite sa sladoledom od vanilije.

