Bananas Foster (Fosterove banane) je američki desert sastavljen od karameliziranih i flambiranih banana koje se poslužuju s gustim umakom od maslaca, smeđeg šećera i ruma te sladoleda od vanilije.
Desert potječe iz pedesetih godina prošlog stoljeća iz New Orleansa, točnije iz restorana Vieux Carre vlasnika Owena Brennana.
U ono vrijeme New Orleans je bio glavno središte za uvoz banana iz Južne Amerike te pa se ovo tropsko voće često našlo na jelovnicima lokalnih restorana.
Chef Paul Blange osmislio je recept 1951. godine za karamelizirane banane u sočnom umaku te ih poslužio sa sladoledom.
Desert je posvetio Brennenovom prijatelju Richardu Fosteru koji je inače obnašao funkciju predsjednika Komisije za suzbijanje zločina u New Orleansu. Po njemu je slastica dobila ime.
Uz malo pažnje i truda možete ih pripremiti i u vlastitom domu od svega nekoliko sastojaka.
Sastojci za Fosterove banane:
- 3 zrele banane
- 150 g smeđeg šećera
- 90 ml ruma
- 60 g maslaca
- 50 g bijelog šećera
- ½ čajne žličice mljevenog cimeta
- sladoled od vanilije za posluživanje
Priprema Fosterovih banana:
- U većoj tavi rastopite maslac zajedno sa smeđim i bijelim šećerom te cimetom. Povremeno promiješajte sastav tave s drvenom kuhačom dok se šećer ne otopi. Za to će vam biti potrebno oko tri minute.
- Banane ogulite, raspolovite i narežite na komade duljine oko 5 centimetara. Nemojte ih rezati na manje komade od toga jer bi se mogle pretvoriti u kašu.
- Ubacite ih u mješavinu maslaca i šećera i kuhajte ih oko dvije minute dok ne omekšaju.
- Isključite štednjak. Ulijte pažljivo rum u tavu i zapalite alkohol kuhinjskim upaljačem. Nemojte okretati tavu. Plamen će kružiti po tavi oko 30 do 60 sekundi dok ne sagori sav alkohol, a potom nestati. Karamela će se u tom procesu zapjeniti, ne brinite, to je posve normalno.
- Kad plamenovi nestanu, vratite tavu na laganu vatru i sve zajedno kuhajte još oko jedne minute uz povremeno miješanje.
- Karamelizirane i flambirane banane poslužite tople s gustim umakom u kojem su se kuhale te sa sladoledom od vanilije. Dobar tek!