Bananas Foster (Fosterove banane) je američki desert sastavljen od karameliziranih i flambiranih banana koje se poslužuju s gustim umakom od maslaca, smeđeg šećera i ruma te sladoleda od vanilije.



Desert potječe iz pedesetih godina prošlog stoljeća iz New Orleansa, točnije iz restorana Vieux Carre vlasnika Owena Brennana.

U ono vrijeme New Orleans je bio glavno središte za uvoz banana iz Južne Amerike te pa se ovo tropsko voće često našlo na jelovnicima lokalnih restorana.



Chef Paul Blange osmislio je recept 1951. godine za karamelizirane banane u sočnom umaku te ih poslužio sa sladoledom.

Desert je posvetio Brennenovom prijatelju Richardu Fosteru koji je inače obnašao funkciju predsjednika Komisije za suzbijanje zločina u New Orleansu. Po njemu je slastica dobila ime.



Uz malo pažnje i truda možete ih pripremiti i u vlastitom domu od svega nekoliko sastojaka.

Sastojci za Fosterove banane:

3 zrele banane

150 g smeđeg šećera

90 ml ruma

60 g maslaca

50 g bijelog šećera

½ čajne žličice mljevenog cimeta

sladoled od vanilije za posluživanje

Priprema Fosterovih banana: