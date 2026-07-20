Bread pudding ili u direktnom prijevodu s engleskog puding od kruha je popularan engleski desert koji datira još iz 11. stoljeća. Nastao je kako bi se iskoristili ostaci hrane, a posebno ustajali kruh.

Štedljivi kuhari su namakali stari tvrdi kruh u vodi, šećeru i začinima kako bi stvorili ukusan desert. S vremenom se u recept dodavalo mlijeko i jaja, a kako bi mu dodali još veću slasnost.

Danas vam donosimo recept za puding od kruha s borovnicama i bijelom čokoladom - iznimno je jednostavan za pripremiti, a ima odličan okus.

Borovnice su sjajan izbor jer imaju savršenu ravnotežu slatko-kiselih okusa, a pogotovo kada ih spojite s bijelom čokoladom. Po želji možete izabrati i neko drugo voće poput kupina, malina i jagoda.

Najbolje rezultate ćete postići ako koristite kruh koji je star jedan do dva dana i lagano se osušio. Nemojte koristiti potpuno tvrd kruh jer treba moći upiti smjesu.

Puding od kruha s borovnicama i bijelom čokoladom - sastojci: 1 l vrhnja za šlag

450 g starog bijelog kruha

350 g kvalitetne bijele čokolade

300 g svježih borovnica

200 g bijelog šećera

3 velika jaja

2 čajne žličice ekstrakta vanilije Puding od kruha s borovnicama i bijelom čokoladom - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte jaja, vrhnje za šlag, ekstrakt vanilije i šećer. Dodajte borovnice i nasjeckanu bijelu čokoladu. Stari kruh narežite na kockice veličine oko 2 centimetara i ubacite u zdjelu te sve dobro promiješajte kako bi upile tekućinu. Pustite da tako odstoji 15 minuta na sobnoj temperaturi. Prebacite smjesu u namašćenu vatrostalnu posudu i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 50 do 60 minuta dok se kolač ne ispeče. Ako primijetite da površina kolača prebrzo tamni prekrijte posudu s aluminijskom folijom. Poslužite topao kolač s kuglicom sladoleda od vanilije po želji. Dobar tek!

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