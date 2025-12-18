Čokoladni, s limunom – ili na varijantu medenjaka, raspucanci su jedni od omiljenih blagdanskih kolačića koji oduševljavaju jednostavnošću. Brzo se pripremaju, a još brže nestaju s tanjura, često posluženi uz kavu, čaj ili kakav topli napitak poput kuhanog vina. Kako su ljupki kolačići dobili svoje ime jasno je na prvi pogled – raspucana površina koja nastaje tijekom pečenja je itekako poželjna jer u pukotinama ostaje šećer kojim se posipavaju.

Na blagdanskim stolovima najčešći su čokoladni raspucanci (s kakaom ili otopljenom čokoladom), ali postoje i varijante s limunom, narančom, pistacijom ili jestivom crvenom bojom (red velvet). Nama su za oko zapeli raspucanci-medenjaci, a u nastavku je i recept. Za pripremu se koristi melasa koja daje boju i sočnost, a zamijeniti je možete javorovim sirupom ili medom. U slučaju da dodajete med, dodajte i žlicu smeđeg šećera više u smjesu.

