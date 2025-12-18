Galerija 10 10 10 10 Ako kraj godine želite ispratiti i novu započeti u pokretu, prirodi i dobrom društvu, ali bez odricanja od zabave, glazbe i pravog goranskog slavlja, imamo idealnu kombinaciju za vas. Lynx and Fox vodičice pripremile su dvije posebne novogodišnje šetnje prirodom Gorskog kotara koje spajaju laganu aktivnost, priče iz prirode, zdravice i druženje, a potom se prirodno nastavljaju na veselu atmosferu, glazbu i feštu. Jer, budimo iskreni, Gorski kotar zna istovremeno biti i miran i divlji, a kraj godine je savršeno vrijeme za oboje!

Srijeda, 31.12. – Šetnja na Preradovićev vrh prije legendarnog dočeka u podne (Fužine)

Posljednji dan u godini započinjemo u Fužinama, razgibavanjem u prirodi prije velikog slavlja. Okupljamo se u 9 ujutro na poluotoku Čoka uz topli čaj s medom, domaće kolače i piće dobrodošlice, a zatim krećemo na laganu šetnju prema Preradovićevom vrhu. Prednost ranog okupljanja je i to što u jutarnjim satima još nema gužve, a parking je besplatan i lako dostupan.

Uspon je lagan i prilagođen rekreativcima, ukupne dužine oko 4 km sa 150 metara visinske razlike, taman da se razbudite, udahnete svjež zrak i napravite mjesta za sve ono što slijedi. Na vrhu nas čekaju lijepi pogledi, fotografije i zdravica posebnim goranskim likerom Papra – Hortus diabolicus poznatog goranskog čudotvorca Vida Arbanasa iz Kuće prirode.

Po povratku se spuštamo ravno u srce događanja, jer nakon ture Fužine više nisu tihe, slijedi legendarni doček Nove godine u podne, glazba, vesela atmosfera i mnoštvo veselih ljudi koji zajedno slave kraj godine.

Savršena kombinacija: prvo priroda i kretanje, a onda fešta.

Gorski kotar - 2 (Foto: Lynx and Fox)

Četvrtak, 1.1. – Šetnja Poučnom stazom Plodova gorja nakon zdravice u podne (Ravna Gora)

Prvi dan Nove godine u Ravnoj Gori započinjemo onako kako treba, zajedničkom zdravicom, zakuskom i živom glazbom, prije nego uopće zakoračimo na stazu. Okupljanje je u podne, uz piće dobrodošlice, zakusku domaćih delicija, druženje i opuštenu novogodišnju atmosferu.

Tek nakon zdravice i glazbenog uvoda krećemo na laganu šetnju poučnom stazom Plodova gorja. Ruta je duga oko 3 do 4 kilometra, s blagim usponom, a tijekom šetnje vodiči dijele zanimljive priče o prirodi, plodovima gorja i životu ovog kraja. Ova tura idealna je za one koji žele produžiti novogodišnje druženje, malo se pokrenuti nakon blagdana i provesti prvi dan godine u dobrom raspoloženju, bez žurbe, ali i bez tišine.

Gorski kotar - 5 (Foto: Lynx and Fox)

Važne informacije

Kotizacija za šetnju 31.12. iznosi 12 eura za odrasle i 6 eura za djecu (7+), dok je kotizacija za šetnju 1.1. 10 eura za odrasle i 5 eura za djecu (5+). Obje šetnje laganog su karaktera, ali se ne preporučuju osobama s ozbiljnijim poteškoćama u kretanju. Obavezna je čvrsta, zatvorena obuća s dobrim potplatom te slojevita odjeća prilagođena zimskim uvjetima. Psi svih vrsta su dobrodošli.

Prijavite se na linku koji možete naći ovdje, nakon čega ćete e-mailom dobiti sve dodatne informacije. Za sva pitanja slobodno nam se javite na jelena@lynxandfox.com ili nazovite 091/182-9892.

Ako želite ispratiti staru i započeti novu godinu u dobrom društvu, pokretu i prirodi, vidimo se u Gorskom kotaru!

