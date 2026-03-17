Ako tražite ideju za obrok koji izlazi iz okvira klasičnih kombinacija, ovi sendviči s pilećim okruglicama s đumbirom mogli bi vam se svidjeti. Spoj sočnih, aromatičnih okruglica i svježih, hrskavih dodataka donosi savršen balans okusa i tekstura – od toplog i slanog, do svježeg i lagano ljutkastog. Đumbir, korijandar i riblji umak daju okruglicama izražen azijski štih, dok krastavci i menta unose potrebnu svježinu.

Ono što ovaj recept čini posebno privlačnim jest njegova jednostavnost – smjesa za okruglice priprema se brzo, a i samo pečenje ne oduzima puno vremena. Iako su same po sebi toliko ukusne da ih je teško ne pojesti odmah iz tave, u kombinaciji s mekanim kruhom i dodacima pretvaraju se u zasitan i neodoljiv obrok. Savršeni su za ležerni ručak, večeru ili druženja, a naravno, možete ih poslužiti i - izvan sendviča.

Pileće okruglice s đumbirom - sastojci: 2 češnja češnjaka

1 serrano papričica (bez peteljke)

1 komad svježeg đumbira (cca 2,5 cm), oguljen

1 vezica svježeg korijandra

15 ml ribljeg umaka (3 čajne žličice)

20 g smeđeg šećera (1 1/2 žlica)

8 g kukuruznog škroba (1 žlica)

450 g mljevene piletine

30 ml maslinova ulja

prstohvat soli Za posluživanje 4 komada mekanog kruha ili peciva

120 ml majoneze

1 krastavac, narezan na ploške

1 crveni luk, tanko narezan

2 žlice svježeg korijandra

1/4 šalice listića mente

30 ml srirache Pileće okruglice s đumbirom - priprema: U sjeckalici ili multipraktiku usitnite češnjak, serrano papričicu, đumbir i korijandar . Prebacite smjesu u veću zdjelu pa dodajte mljevenu piletinu, riblji umak, smeđi šećer, kukuruzni škrob i sol. Sve dobro izmiješajte dok se sastojci ne povežu. Oblikujte 12 okruglica. U većoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Ubacite okruglice i kratko ih zapecite sa svih strana. Pažljivo ulijte 30 ml vode, odmah poklopite i pustite da se okruglice kuhaju nekoliko minuta. Maknite poklopac, okrenite ih i ponovite postupak. Nakon otprilike 10 minuta bit će pečene, mekane i lijepo zlatnosmeđe. Kruh lagano zagrijte kako bi omekšao. Premažite majonezom, dodajte okruglice, krastavce, luk, korijandar i mentu te na kraju pokapajte srirachom. Poslužite i uživajte!

