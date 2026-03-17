Ako tražite ideju za obrok koji izlazi iz okvira klasičnih kombinacija, ovi sendviči s pilećim okruglicama s đumbirom mogli bi vam se svidjeti. Spoj sočnih, aromatičnih okruglica i svježih, hrskavih dodataka donosi savršen balans okusa i tekstura – od toplog i slanog, do svježeg i lagano ljutkastog. Đumbir, korijandar i riblji umak daju okruglicama izražen azijski štih, dok krastavci i menta unose potrebnu svježinu.
Ono što ovaj recept čini posebno privlačnim jest njegova jednostavnost – smjesa za okruglice priprema se brzo, a i samo pečenje ne oduzima puno vremena. Iako su same po sebi toliko ukusne da ih je teško ne pojesti odmah iz tave, u kombinaciji s mekanim kruhom i dodacima pretvaraju se u zasitan i neodoljiv obrok. Savršeni su za ležerni ručak, večeru ili druženja, a naravno, možete ih poslužiti i - izvan sendviča.
Pileće okruglice s đumbirom - sastojci:
- 2 češnja češnjaka
- 1 serrano papričica (bez peteljke)
- 1 komad svježeg đumbira (cca 2,5 cm), oguljen
- 1 vezica svježeg korijandra
- 15 ml ribljeg umaka (3 čajne žličice)
- 20 g smeđeg šećera (1 1/2 žlica)
- 8 g kukuruznog škroba (1 žlica)
- 450 g mljevene piletine
- 30 ml maslinova ulja
- prstohvat soli
Za posluživanje
- 4 komada mekanog kruha ili peciva
- 120 ml majoneze
- 1 krastavac, narezan na ploške
- 1 crveni luk, tanko narezan
- 2 žlice svježeg korijandra
- 1/4 šalice listića mente
- 30 ml srirache
Pileće okruglice s đumbirom - priprema:
- U sjeckalici ili multipraktiku usitnite češnjak, serrano papričicu, đumbir i korijandar .
- Prebacite smjesu u veću zdjelu pa dodajte mljevenu piletinu, riblji umak, smeđi šećer, kukuruzni škrob i sol. Sve dobro izmiješajte dok se sastojci ne povežu.
- Oblikujte 12 okruglica.
- U većoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Ubacite okruglice i kratko ih zapecite sa svih strana.
- Pažljivo ulijte 30 ml vode, odmah poklopite i pustite da se okruglice kuhaju nekoliko minuta. Maknite poklopac, okrenite ih i ponovite postupak. Nakon otprilike 10 minuta bit će pečene, mekane i lijepo zlatnosmeđe.
- Kruh lagano zagrijte kako bi omekšao. Premažite majonezom, dodajte okruglice, krastavce, luk, korijandar i mentu te na kraju pokapajte srirachom.
- Poslužite i uživajte!
