Galerija 2 2 2 2 Amsterdam je tijekom zime grad koji osvaja drukčijom, tišom i posebnijom atmosferom. Magla koja se spusti nad kanalima, blagdanska rasvjeta i mirniji gradski ritam čine ga savršenom destinacijom za putnike koji žele doživjeti kulturu i umjetnost bez gužvi. A kad je riječ o kulturi, malo se gradova može mjeriti s nizozemskom prijestolnicom jer Amsterdam ima toliko izvanrednih muzeja da jedan posjet jednostavno nije dovoljan. Ako ovog prosinca putujete prema gradu kanala, bicikala i umjetnosti, ovo su muzeji koje jednostavno morate uvrstiti u svoj plan.

Rijksmuseum – dom najvećih nizozemskih remek-djela

Rijksmuseum je ponos Amsterdama i jedna od najvažnijih umjetničkih institucija u Europi. U njegovim elegantnim dvoranama čekaju vas Rembrandtova „Noćna straža“, Vermeerove intimne scene i stotine djela koja prikazuju Zlatno doba Nizozemske. Zimski mjeseci najbolji su trenutak za posjet jer su hodnici mirniji, a možete provesti sate promatrajući detalje koje biste ljeti vjerojatno preskočili. Osim slikarstva, muzej nudi kolekcije nakita, maketa brodova, povijesnih predmeta i dizajna.

Van Gogh Museum – putovanje kroz um najpoznatijeg nizozemskog umjetnika

Nijedan ljubitelj umjetnosti ne može doći u Amsterdam i zaobići Van Gogh Museum. Ovdje možete vidjeti najveću kolekciju Van Goghovih radova na svijetu, od ranih crteža i mračnih pejzaža do živopisnih polja pšenice i suncokreta. Zimi se gužve drastično smanjuju, što omogućuje intimniji doživljaj njegovih djela. Izložbeni postav vodi vas kronološki kroz umjetnikov turbulentni život, pa posjet postaje emotivno i inspirativno iskustvo.

Kuća Anne Frank – najintimniji i najpotresniji muzej Amsterdama

Zimsko razdoblje posebno naglašava atmosferu ovog muzeja: tihe ulice, hladan zrak i nježna rasvjeta stvaraju osjećaj dodatne blizine priči Anne Frank. U malom prostoru tajnog skloništa čut ćete osobne ispovijesti, otkriti predmete koje je koristila obitelj Frank i osjetiti težinu povijesnih događaja na sasvim osoban način. Ulaznice je potrebno rezervirati unaprijed, bez obzira na sezonu.

Stedelijk Museum – raj za ljubitelje moderne i suvremene umjetnosti

Ako volite minimalizam, avangardu, dizajn i suvremene koncepte, Stedelijk je obavezna stanica. Kolekcija uključuje djela velikana poput Kleea, Mondriana, Warhola, Chagalla i mnogih drugih. Stalni postavi kombiniraju fotografiju, industrijski dizajn, instalacije i eksperimentalne radove, a zimi atmosfera djeluje još više inspirativno – možda baš zbog kontrasta s hladnim, tihim ulicama vani.

Moco Museum – Banksy, moderne ikone i Instagram-friendly umjetnost

Smješten u elegantnoj vili blizu Museumspleina, Moco je savršen za sve koji vole umjetnost koja „iskače“ iz okvira. Ovaj muzej donosi radove Banksyja, Kusame, Basquiata i drugih umjetnika koji spajaju pop kulturu, street art i suvremenu estetiku. Interaktivne instalacije i svjetlosne sobe posebno dobro izgledaju u zimskom razdoblju, kada se traži malo dodatne boje i energije.

NEMO Science Museum – savršen izbor za obitelji (i one koji vole znati kako stvari funkcioniraju)

Ako putujete s djecom ili jednostavno volite muzeje koji vas natjeraju da dodirujete, isprobavate i učite na zabavan način, NEMO je odličan izbor. Kroz pet katova znanstvenih eksperimenata možete isprobati sve, od fizike i kemije do tehnologije i ljudskog tijela. A zimi je pogled s krova muzeja na cijeli Amsterdam posebno lijep (bez ljetnih gužvi).

Tropenmuseum – muzejska egzotika usred zimskog Amsterdama

Zima je idealno vrijeme za šetnju kroz muzejske zbirke koje prikazuju kulture iz cijelog svijeta. Tropenmuseum je topao, šaren i bogat muzej posvećen antropologiji, kolonijalnoj povijesti i različitim kulturama, od Azije do Afrike i Amerike. Izložbe su vizualno impresivne, a muzejska zgrada jedna je od najljepših u gradu.

Hermitage Amsterdam / H’ART Museum – nova era, nova izložena blaga

Nekadašnje ogranak ruskog Ermitaža danas djeluje kao H’ART Museum i donosi velike međunarodne izložbe poznate po spektakularnim postavima. Ako volite povijesne artefakte, velike retrospektive ili tematske izložbe koje kombiniraju modu, kulturu i umjetnost, H’ART vas neće razočarati. Zimske izložbe često su posebno atraktivne i putnike oduševljavaju svojim edukativnim narativom.

Zima u Amsterdamu može biti hladna, kišovita i maglovita, ali upravo to stvara savršenu pozadinu za istraživanje njegovih muzeja. Nema ljetnih gužvi, lakše je doći do ulaznice, a ambijent je puno mirniji. Možete se izgubiti u umjetnosti, provesti sate u toplim galerijama, a zatim se vratiti u gradske kafiće na vruću čokoladu ili glühwein.

