Zamislite dan koji započinje uz zvuk valova, nastavlja se na brodu s lokalnim ribarom, a završava uz čašu crnog vina i miris svježe pečenog kruha. Da, nije ga teško zamisliti! U Rovinju, jednoj od najljepših istarskih razglednica, čeka vas iskustvo koje nadilazi klasični odmor. Čeka vas prava gastropriča s autentičnim potpisom.

Od mora do stola: Doživite istarsku gastronomiju kroz autentične radionice u Rovinju (Foto: Maistra)

Na more s domaćinom koji poznaje svaki val

Zaboravite klasične izlete. Fisherman Adventure vodi vas na brod Vento s iskusnim rovinjskim ribarom koji vas neće samo naučiti zategnuti udicu već će vas uvesti u ritam života uz more. Uz povjetarac i ribarske priče, bacat ćete mreže, naučiti poneki trik i, najvažnije, pripremiti ulov na licu mjesta.

Na meniju? Riba s roštilja, začinjena mediteranskim biljem i citrusima, poslužena uz vino i pogled koji se ne zaboravlja. Sve u tonu sporog življenja, u kojem su priroda, jednostavnost i ljudi ključni sastojci svakog tanjura. Tanjura koji bi što češće trebao biti pred nama.

Od mora do stola: Doživite istarsku gastronomiju kroz autentične radionice u Rovinju (Foto: Maistra)

Supa Workshop: Uživajte u priči koja miriše na vino, kruh i maslinovo ulje

Za one koji vole dublje zaroniti u lokalne običaje tu je Supa Workshop. To je radionica posvećena tradicionalnoj istarskoj supi. Nije riječ o juhi, već o jedinstvenom toplom napitku od crnog vina, kruha, maslinovog ulja i papra koji se nekoć pio iz bukalete; glinene posude s drškom.

Tijekom ove radionice učit ćete o supi, ali i o ljudima, pričama i zajedništvu koje ona simbolizira. Bit će tu i kušanja domaćih vina i maslinovih ulja, razgovora s domaćinom i onih malih trenutaka koji ostaju u sjećanju.

Od mora do stola: Doživite istarsku gastronomiju kroz autentične radionice u Rovinju (Foto: Maistra)

Dizajnerski odmor u srcu prirode

Oba doživljaja uključuju dva noćenja s doručkom za dvije osobe u Maistrinom hotelu Lone, smještenom tik uz zelenu park-šumu Zlatni rt i udaljenog samo nekoliko minuta od starog grada Rovinja.

Ovaj arhitektonski i dizajnerski dragulj nudi spoj urbanog štiha i prirodne tišine: sobe s pogledom, spa zona, restorani s lokalnim okusima, a za one sklonije modernijim interpretacijama – japanski restoran Tekka by Lone. Idealno mjesto za vikend-bijeg s karakterom. Zahvaljujući ekskluzivnoj suradnji hotela Lone i platforme Priceless.com korisnici Mastercard kartica imaju priliku Istru iskusiti onako kako to čine lokalci. Polako, s guštom, punim okusima i zadovoljnim nepcem.

Od mora do stola: Doživite istarsku gastronomiju kroz autentične radionice u Rovinju (Foto: Maistra)

Kada i kako?

Iskustva su dostupna od 15. rujna do 1. studenog 2025. Rezervacije su moguće isključivo na platformi Priceless.com za korisnike Mastercard kartica.

Svježe ulovljena riba spremljena samo za vas ili čaša vina koja se pretvara u gastronomski ritual? Koji god put odabrali, vikend u Rovinju neće biti samo odmor. Vjerujte, bit će priča koju ćete pamtiti, iznova prepričavati i možda i – ponoviti.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Mastercard po najvišim profesionalnim standardima.



