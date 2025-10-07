U Rovinju, jednom od najposebnijih gradova hrvatske obale, nalazi se hotel Lone – dizajnerski hotel s pet zvjezdica koji već godinama privlači goste koji od odmora žele više. Smješten tik uz šumu Zlatni rt i nekoliko koraka od mora, ovaj spaja suvremenu arhitekturu, vrhunsku uslugu i prirodnu ljepotu u jedno iskustvo koje se dugo pamti.

No, Lone nije samo mjesto za odmor. U suradnji s Mastercardovom platformom priceless.com, hotel nudi gostima priliku da dožive autentičnu Istru kroz dva jedinstvena iskustva – svako uključuje dva noćenja za dvije osobe, doručak i posebno kreiran lokalni doživljaj.

Fisherman Adventure – iskustvo ribolova i pripreme svježeg ulova na moru

Gosti će nakon doručka provesti dan u društvu lokalnog ribara na tradicionalnom brodu Vento. Tijekom poludnevnog izleta učit će osnove ribolova, a zatim pripremiti i kušati svježe ulovljenu ribu na roštilju, začinjenu lokalnim biljem i citrusima, uz čašu vina i pogled na rovinjsku obalu. Sve je osmišljeno tako da prenese duh mediteranskog načina života – jednostavno, lokalno i iskreno.

Supa Workshop – kulinarska radionica posvećena istarskoj tradiciji

Za one koji žele otkriti Istru kroz okuse, Supa Workshop pruža priliku da nauče pripremiti tradicionalnu istarsku supu – starinsku kombinaciju vina, kruha, papra i maslinova ulja, nekad simbol zajedništva. Radionica uključuje degustaciju vina i maslinova ulja, pripremu supe uz lokalnog domaćina i upoznavanje s istarskim običajima i pričama koje se prenose generacijama.

Hotel Lone – dizajn, udobnost i inspiracija

Boravak u Maistrinom hotelu Lone dio je oba iskustva. Sve sobe imaju pogled na more ili šumu, interijeri su osmišljeni u suradnji s hrvatskim arhitektima, dizajnerima i umjetnicima, a posebna se pažnja pridaje detaljima koji gostima pružaju osjećaj opuštenosti i elegancije. Uz wellness zonu, vanjske i unutarnje bazene, restorane s lokalnim i međunarodnim jelima među kojima je i japanski restoran Tekka by Lone te neposrednu blizinu centra Rovinja, hotel nudi sve za savršen produženi vikend ili kratki bijeg.

Ova dva iskustva dostupna su do 1. studenog 2025. na stranici priceless.com gdje se ujedno mogu pronaći i razne druge ponude te iskustva dostupna samo korisnicima Mastercard kartica.

Za sve koji žele iskusiti nešto drugačije, povezati se s lokalnom pričom i pritom uživati u vrhunskom smještaju, Lone i Mastercard nude idealan spoj – iskustvo koje se pamti.

