Galerija 21 21 21 21 Gastronomska scena Zagreba živ je organizam koji posljednjih godina pulsira brže, šireći ruke u svim pravcima – od restorana sa steakovima koji zriju unedogled prije nego što ukrase tanjure mramornim uzorcima i perjanica svjetskih kuhinja do roštilja i maštovite brze hrane - u metropoli doista nitko ne ostaje gladan. No mjesta na kojima se spaja ležeran ugođaj s biranim vinima i nepretencioznim jelima koja su dovoljno uzbudljiva da izazivaju znatiželju, eh, o tome bi se već dalo raspravljati. Stoga ne čudi da je minijaturni Nuré u tek nekoliko (tje)dana od otvorenja pronašao put do srca i želuca onih koji traže “ono nešto” više od mjesta za ručak ili večeru. Internetske recenzije i komentari na društvenim mrežama nižu samo odlične ocjene, a rezervacije su obavezne. Vinski bar s tek tri stola koji se ugnijezdio između zagrebačke Varšavske i Ilice spaja hrvatske namirnice s francuskim i korejskim načelima pripreme hrane, a prema atmosferi, već na pritisak kvake, lako bismo se mogli zabuniti i pomisliti da smo u Berlinu, Londonu, New Yorku...

Nuré - 14 (Foto: Saša Prižmić)

Nuré je zaokružena priča koja se lako lista, čak i ako se ne razumijete u vina ili ne znate što je rösti, kako se čita scarmorza ili bagna caoda. Srdačni domaćini će vas smjestiti, nenametljivo vas provesti kroz eklektični jelovnik koji ima jela koliko stane na jednu stranicu, preporučiti vina i strpljivo odgovoriti na sva pitanja. Čak i ako izbjegavate alkohol ili čaše na visoku nožicu, u Nuréu ćete imati što raditi i nećete se osjećati kao građanin trećeg reda naručite li samo vodu. Dok čekate jela koja se lako dijele, moguće je da ćete zajedništvo osjetiti i s gostima s kojima se dijeli prostor veličine dnevnog boravka. Između gutljaja i zalogaja virnuti možete i u kuhinju u kojoj nastaju skladni tanjuri. Suprotnosti koje stvaraju harmoniju i igra tekstura, boja, oblika i okusa nevjerojatno su čisti, precizni i nježni, a opet dovoljno uzbudljivi da niti jedan zalogaj ili gutljaj ne bude monoton.

Nuré - 3 (Foto: Nika Borovac)

I naizgled bazično predjelo: sourdough s mirisnim domaćim maslacem od ružmarina, šunkom od crne slavonske svinje i ukiseljenim krastavcima neobično je ukusno. Među specijalitetima kuće su pariški njoki, koje rade s bešamelom od kestena, pečenim kestenom i sirom. U vrijeme ručka, oko dva sata poslijepodne ih više nije bilo u ponudi, pa smo se odlučili na wok s lignjama, prženom rižom i vlascem i nismo požalili. Lignje pune okusa i savršeno pripremljena riža koju zaokružuju mirisni začini nemaju previše sličnosti s tipičnim wokom kakav se nađe na svakom koraku, a niti tatarski nije uobičajen.

Poput umjetničkog djela, zalogaji na krekerima od riže i nori algi spajaju meso s fermentiranom pastom od čilija, osvježavajućom nashi kruškom, vlascem i uljem od kombu alge. Promišljeni djelići slagalice okusa izmamili su nam obećanje o povratku i prije nego što smo došli do deserta. Ljubiteljima čokolade svidjet će se moćni mousse s lješnjacima, narančom i crumbleom kojem ne nedostaje maslaca, a kao alternativa u ponudi je i baskijski cheesecake s matchom. Odvede li vas znatiželja u Nuré obavezno im se prethodno najavite, a imajte i na umu da rade dvokratno – za ručak i večeru.

