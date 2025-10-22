Ako ste mislili da je priprema domaćih njoka komplicirana – ovaj recept će vas razuvjeriti. Ovi njoki od batata su nježni, mekani i nevjerojatno ukusni, a za njih vam treba samo nekoliko osnovnih sastojaka i malo vremena i strpljenja.

Pečeni batat daje njokima divnu slatkastu aromu i svilenkastu teksturu, dok ih bogati maslac s kaduljom i češnjakom pretvara u jelo koje ćete poželjeti pripremati nekoliko puta tjedno. Naravno, ovaj ukusni umak od maslaca i kadulje možete koristiti i za kupovne njoke, ali jednom kad kušate svoje domaće, teško ćete se vratiti na one zapakirane.

Njoki od batata - sastojci: 2 srednja batata (400-500 g)

125 g ricotte

25 g svježe naribanog parmezana

1 veliko jaje

sol, po ukusu

svježe mljeveni crni papar, po ukusu

250-300 g glatkog brašna

1 ½ žlica maslinovog ulja

115 g maslaca

2 češnja češnjaka, nasjeckana

2 žlice nasjeckanih svježih listova kadulje

50 g naribanog parmezana Njoki od batata - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Obložite lim za pečenje papirom za pečenje. Izbodite batate vilicom i stavite ih na pripremljeni lim za pečenje. Pecite dok ne omekšaju, oko 1 sat. Izvadite i ostavite da se potpuno ohlade. Prerežite batate na pola, žlicom izvadite sredinu u zdjelu i zgnječite. Prebacite 360 grama pirea od batata u drugu zdjelu i umiješajte ricottu, parmezan, jaje, ¾ čajne žličice soli i ¼ čajne žličice papra. Dodajte brašno u dvije ture i mijesite dok ne dobijete mekano tijesto. Nemojte previše mijesiti. Na lagano pobrašnjenoj površini podijelite tijesto na 6 jednakih dijelova. Svaki komad razvaljajte u kobasu duljine 50 cm, promjera oko 2,5 cm. Po potrebi posipajte brašnom da se tijesto ne lijepi. Oštrim nožem izrežite svaku kobasu na komadiće veličine zalogaja od otprilike 1 cm i prebacite na lim za pečenje. Zakuhajte slanu vodu u velikom loncu i kuhajte njoke u 2 ili 3 ture, povremeno miješajući, svaku 4 do 6 minuta. Dobro ocijedite i prebacite na čisti lim za pečenje. Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte njoke i pecite dok ne postanu zlatnosmeđi i hrskavi, 2 do 3 minute sa svake strane (okrenite ih samo jednom) i ostavite sa strane. Otopite maslac u tavi na laganoj vatri i zagrijavajte dok se ne počne pjeniti. Dodajte češnjak i kadulju i pržite, miješajući, oko 1 minutu. Umiješajte njoke i pospite parmezanom. Poslužite odmah.

