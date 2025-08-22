Cvjetača je fleksibilna namirnica koja se koristi u kuhinji na bezbroj načina. Pohamo je, pirjamo i pečemo - s njom radimo fine juhe, lažno tijesto za pizzu i sjajnu niskokaloričnu alternativu za rižu.
Još finiji okus (i hrskavu teksturu) dobiva kada se ispeče u pećnici s nešto ulja, začina i sira.
Danas vam donosimo recept za pečenu cvjetaču s parmezanom, a koja se servira uz osvježavajući umak na bazi limuna i meda.
Najbolje od svega? Za pripremu ovoga jela bit će vam potrebno tek oko pola sata.
Pečena cvjetača s umakom od limuna - sastojci:
- 1 velika glavica cvjetače
- 125 ml pilećeg temeljca
- 65 ml meda
- 45 g naribanog parmezana
- 1 veliki limun
- 1-2 češnja češnjaka
- 1 žlica kukuruznog škroba
- sol i papar po želji
- biljno ulje po želji
Pečena cvjetača s umakom od limuna - priprema:
- Operite cvjetaču, odstranite joj listove i narežite na manje cvjetove. Stavite je na lim za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje, prelijte je s biljnim uljem po želji, dobro je posolite i popaprite. Pospite cvjetaču s naribanim parmezanom.
- Stavite peći cvjetaču u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko 20 do 25 minuta dok se ne ispeče i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.
- U međuvremenu napravite umak: u lončiću na štednjaku pomiješajte pileći temeljac, sok jednog iscijeđenog limuna, limunovu koricu, nasjeckani češnjak, med i brašno. Miješajte neprestano na vatri oko tri do četiri minute dok se umak ne zgusne, a sastojci ne sljube.
- Dobiveni umak prelijte preko pečene cvjetače i poslužite kao prilog mesnim jelima. Dobar tek!
