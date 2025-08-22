Cvjetača je fleksibilna namirnica koja se koristi u kuhinji na bezbroj načina. Pohamo je, pirjamo i pečemo - s njom radimo fine juhe, lažno tijesto za pizzu i sjajnu niskokaloričnu alternativu za rižu.



Još finiji okus (i hrskavu teksturu) dobiva kada se ispeče u pećnici s nešto ulja, začina i sira.



Danas vam donosimo recept za pečenu cvjetaču s parmezanom, a koja se servira uz osvježavajući umak na bazi limuna i meda.



Najbolje od svega? Za pripremu ovoga jela bit će vam potrebno tek oko pola sata.

Pečena cvjetača s umakom od limuna - sastojci: 1 velika glavica cvjetače

125 ml pilećeg temeljca

65 ml meda

45 g naribanog parmezana

1 veliki limun

1-2 češnja češnjaka

1 žlica kukuruznog škroba

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Pečena cvjetača s umakom od limuna - priprema: Operite cvjetaču, odstranite joj listove i narežite na manje cvjetove. Stavite je na lim za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje, prelijte je s biljnim uljem po želji, dobro je posolite i popaprite. Pospite cvjetaču s naribanim parmezanom. Stavite peći cvjetaču u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko 20 do 25 minuta dok se ne ispeče i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. U međuvremenu napravite umak: u lončiću na štednjaku pomiješajte pileći temeljac, sok jednog iscijeđenog limuna, limunovu koricu, nasjeckani češnjak, med i brašno. Miješajte neprestano na vatri oko tri do četiri minute dok se umak ne zgusne, a sastojci ne sljube. Dobiveni umak prelijte preko pečene cvjetače i poslužite kao prilog mesnim jelima. Dobar tek!

