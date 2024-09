Čakovec je konačno dočekao ono što mu je dugo nedostajalo – novo mjesto za doručak i brunch! Nakon mnogo godina Mela Bistro & Bakery donio je pravo osvježenje na lokalnu gastronomsku scenu, a moram priznati da me mjesto oduševilo. Taj simpatični lokal razveselio je i mnoge Čakovčane te posjetitelje iz Međimurja, koji su željno iščekivali prostor gdje mogu uživati u vrhunskoj kavi, ukusnom doručku ili nekom svježe pečenom pecivu.

Lokalni šarm

Dosad je Bistro Beška u Sudskoj ulici bio moj prvi izbor kad bih poželio popiti kavu na ugodnoj terasi i pojesti nešto dobro, no Mela donosi nešto drukčije, nešto autentično. Osim što je osvježenje u ponudi, Mela je i pravi simbol međimurske tradicije – ime mela međimurska je riječ za brašno, što savršeno opisuje njihov fokus na domaće pekarske proizvode, kruh i slastice od kiselog tijesta.

Taj detalj daje cijelom bistrou poseban lokalni šarm, povezuje moderni koncept s tradicijom. A iza priče stoji tim koji čine Nikša Mandić iz Rijeke, Elisa Dubos iz Francuske i njihov partner Robert Krištofić. Trojac je već osvojio srca Čakovčana prošle godine tijekom Adventa, gdje su svojim kućicama i nevjerojatnim krafnicama te popečcima od krumpira stvorili pravi hit. Mela Bistro & Bakery nastavak je te priče, ali sada s puno širim asortimanom.

Mela Bistro & Bakery 3 (Foto: Saša Vugrinec)

Posjetio sam Melu jednog nedjeljnog jutra, a odmah pri ulasku dočekalo me ljubazno osoblje i predivan interijer. Priznajem, vanjska terasa nije najatraktivnija u Čakovcu, s obzirom na to da gleda prema parkingu, ali kad uđete unutra – doživljaj se mijenja. Unutrašnjost je pravo malo utočište, gdje možete opušteno uživati u hrani i kavi. Naravno, odlučili smo probati nešto s menija za brunch, na kojem se cijene uglavnom kreću od 6 do 9 eura – naš izbor su bila Benjiva jaja i Poširanec. Jela su bila iznimno ukusna, no moram priznati da mi je nešto nedostajalo.

Ali tko zna, možda je to bilo zbog vanjskog ambijenta terase ili žurbe u kojoj smo se našli pred zatvaranje. No siguran sam da bi mi dojam bio potpuno drukčiji da sam odabrao sjediti unutra i došao malo ranije. Interijer bistroa je topao, moderan i savršeno dizajniran za uživanje. Naravno, kako to biva kad pronađete novo omiljeno mjesto, htio sam kupiti kruh za doma, ali – ništa! Sve je već bilo rasprodano. No kad mjesto ima takvu potražnju, to samo govori koliko je dobro! Više sreće drugi put, Saša.

Mela Bistro & Bakery u Ulici Matice hrvatske 6 (u prostoru bivšeg cafea Millenium) radi pekarske proizvode, kruh i slastice, sve na bazi kiselog tijesta. Njihova ponuda, osim pića (kavu s mlijekom ćete platiti 1.60 eura), obuhvaća doručak i brunch jela, imali su i nešto konkretnije opcije za večeru, simpatično nazvane tajerčekima, no koliko njihove objave na Instagramu pokazuju, njih više nema. Radi od četvrtka do ponedjeljka, od 9 do 14 sati, i sigurno ću se vratiti – ovaj put možda malo ranije kako bih uspio uloviti njihov kruh.

Ako ste u Čakovcu, ne propustite priliku za uživanje u ovom prekrasnom mjestu koje donosi nešto novo i drukčije u naš grad.

