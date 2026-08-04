Elote je tradicionalna meksička ulična hrana - riječ je o pečenom kukuruzu koje se servira s majonezom, kiselim vrhnjem, sokom limete, mrvljenim sirom i čilijem.
Sve te sastojke možete uvrstiti u fini umak, te ga servirati s nešto kukuruznog čipsa.
Danas vam donosimo jednostavniju verziju elote umaka za koji nećete trebati paliti štednjak - ili roštilj, pa se nameće kao odlično jelo u vrući ljetni dan.
Umjesto pečenog kukuruza upotrijebite onaj kuhani iz konzerve – jelo neće imati onaj prepoznatljivi dimljeni okus, ali će biti gotovo u vrlo kratkom roku.
U elote obično ide mrvljeni sir cotija – no ako ga ne možete nabaviti, poslužite se fetom koja ima sličan okus i teksturu.
Elote umak od kukuruza - sastojci:
- 400 g kuhanog kukuruza
- 50 g grčkog jogurta ili majoneze
- 50 g feta sira
- 1 manji luk
- 1 čili papričica
- 1 limeta
- 1-2 češnja češnjaka
- svježi korijander po želji
- sol i papar po želji
- kukuruzni čips za posluživanje
Elote umak od kukuruza - priprema:
- Iscijedite sok jedne limete – po želji možete upotrijebiti i limun. Dodajte u ovu tekućinu sitno nasjeckani češnjak i luk i pomiješajte. Stavite sa strane na oko 10 minuta.
- Kukuruz iz konzerve isperite pod mlazom čiste vode i ocijedite. Pomiješajte ga s nasjeckanim češnjakom i lukom, dodajte nasjeckanu čili papričicu po želji. Posolite i popaprite.
- U kukuruz dodajte grčki jogurt (ili majonezu) te nadrobljeni sir. Jelo poslužite s nasjeckanim svježim korijanderom i kukuruznim čipsom. Dobar tek!
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