Tko god ljetuje na Jadranu, složit će se da su hrvatske plaže predivne. Kristalno čisto more, stijene, uvale, zavale, pijesak pod stopalima... samo su neka od obilježja koja će se prva pojaviti u mislima. Od svih naših plaža jedna se sada posebno izdvojila.

Drugu je godinu zaredom izišao Corona vodič s pregledom od 100 najljepših plaža na svijetu, a ove godine u njega je uvrštena i jedna hrvatska plaža.

Vodič koji otkriva najzanimljivije plaže iz cijelog svijeta

Neke plaže privlače kristalno čistim morem, druge predivnim krajolicima koji ih okružuju, a treće posebnom atmosferom koju je stvorila lokalna zajednica. Upravo je to ideja vodiča Corona Beach 100, koji i ove godine donosi izbor najljepših 100 plaža sa šest kontinenata. Od skrivenih mediteranskih uvala i kultnih južnoameričkih obala do udaljenih plaža okruženih džunglom, afričkih bisera i svjetski poznatih surferskih destinacija, na vodiču su svoje mjesto pronašle najrazličitije plaže.

Za razliku od klasičnih lista koje se uglavnom vode ljepotom prizora, Corona Beach 100 temelji se na tri jasno definirana kriterija: kulturi života uz plažu, povezanosti s prirodom i vizualnoj atraktivnosti krajolika.

Među odabranim lokacijama posebno se ističe 20 plaža s oznakom "tri sunca", najvišim priznanjem koncepta Beach 100.

Ovogodišnje izdanje donosi i 27 novih plaža, kao i još veći broj manje razvikanih lokacija koje dokazuju da se pravi morski dragulji često nalaze izvan najpoznatijih turističkih ruta.

Dune du Pyla u Francuskoj (Foto: Getty Images/iStockphoto)

Ideja vodiča nije samo inspirirati putnike da otkriju neka nova mjesta nego ih i potaknuti na odgovornije istraživanje obale te podsjetiti koliko su očuvani morski ekosustavi i lokalne zajednice važni za cijelo iskustvo.

Pet plaža koje najbolje pokazuju što Corona Beach 100 zapravo jest

Od osamljenih uvala do svjetski poznatih lokacija, i na ovogodišnjoj su se listi pronašle najrazličitije plaže. Prije nego što istražite cijelu listu Corona Beach 100, izdvajamo pet plaža koje će vam dati kratak pogled u to što vas očekuje.

Praia do Bonete iz Brazila jedna je od 20 plaža koje su zaslužile najviše priznanje "tri sunca". Do nje se dolazi tek nakon nekoliko sati hoda kroz atlantsku prašumu ili brodom, što je sačuvalo njezinu divlju ljepotu i mirnu atmosferu. Bez velikih hotela i gužvi, Bonete je mjesto na kojem se dani provode u surfanju, kupanju i jednostavnom uživanju u prirodi.

Praia do Bonete iz Brazila (Foto: Getty Images)

Na sasvim drugom kraju svijeta nalazi se Dune du Pyla u Francuskoj, gdje se uz Atlantski ocean uzdiže najviša pješčana dina u Europi. Pogled s nje obuhvaća kilometre pješčane obale, borovu šumu i ocean. Taj spoj impresivnog krajolika i netaknute prirode čini lokaciju jednom od najupečatljivijih na cijeloj listi.

Jedna je od najprepoznatljivijih plaža ovogodišnjeg vodiča i Whitehaven Beach u Australiji. Poznata je po nestvarnom bijelom pijesku koji se sastoji od gotovo čistog silicija. Sitna struktura pijeska sprječava zadržavanje topline, pa ostaje ugodno hladan čak i usred dana. Kako se miješa s tirkiznim nijansama mora ovisno o plimi, čini da ova plaža izgleda poput prizora s razglednice.

Ljubitelji jedinstvenih i neobičnih destinacija mogli bi se zaljubiti u ružičastu plažu, koja se i zove Pink Beach, smještenu u Indoneziji. Kristalno čisto more i pijesak neobične ružičaste boje natjerat će vas da se zapitate "Je li ovo stvarno?". Ružičasta obala dobila je ovu svoju boju zbog sitnih dijelova crvenog koralja koji se miješaju s bijelim pijeskom. Jedna je od lokacija koje se ne zaboravljaju.

Pink Beach na Indoneziji (Foto: Getty Images)

Da se među najboljima mogu naći i manje razvikane europske plaže, dokazuje Barafundle Bay u Walesu. Do skrivene uvale stiže se isključivo pješice preko litica, a upravo joj je ta izoliranost pomogla sačuvati zlatni pijesak, kristalno čisto more i netaknut krajolik zbog kojeg je često uspoređuju s mnogo južnijim mediteranskim destinacijama.

Zlatna strijela koja tijekom dana mijenja svoj oblik

Hrvatska plaža koja se ove godine našla na listi jest Zlatni rat na Braču. Već je godinama na glasu kao jedna od najpopularnijih i najljepših plaža na Jadranu, a ovo je priznanje samo točka na "i" koje to potvrđuje.

Vjetar, morske mijene i morske struje pretvaraju plažu Zlatni rat u prirodni fenomen kakav se ne može vidjeti svuda. Njezin poznati izgled strijele stalno se mijenja pa tako jedan dan izgleda kao da je strijela ravna i napeta, a drugi dan blago zaobljena kao mjesec. S obzirom na prirodne pojave u danom trenutku, plaža na mirnija jutra postaje san snova za ronioce koji žele uživati u prirodnim ljepotama morskog svijeta, a na vjetrovito poslijepodne postaje mjesto na kojem će uživati jedriličari na daskama.

Plaža Zlatni rat na otoku Braču (Foto: Getty Images)

Uz aktivnosti u moru, plaža je i mjesto za odmor, a svoj trenutak mira lako je pronaći kada vas uz more okružuju borova šuma s jedne strane, a pogled na planine s druge strane. Iako su tu i beach-barovi, smješteni su tako da ne narušavaju prirodnu ljepotu plaže.

Svakome tko je posjeti svidjet će se i mit koji šire lokalci, a koji poručuje da ako tri puta otplivate oko vrška plaže bez dodirivanja dna, vratit ćete se na Brač.

Ne treba ići daleko da bismo pronašli prirodne ljepote

Koliko god bilo primamljivo sanjariti o svim ovim dalekim destinacijama, lijepo je znati da se među najposebnijim plažama svijeta nalazi i jedna hrvatska. To je podsjetnik da za plažu vrijednu svjetskih lista ponekad ne treba ići daleko, dovoljno je krenuti prema Jadranu i baciti se u istraživanje.