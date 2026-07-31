Galerija 2 2 2 2 Nekad bih ljeto u Zagrebu doživio kao pokoru, a danas, da godišnji mogu provesti u metropoli, ne bih uopće kukao. U ljeti se Zagreb transformira. Neki smatraju da je ljeti otužan, ali meni je bome, Zagreb u kojem parkiraš gdje hoćeš – čista premija. Nema gužve, nema borbe, nema trubljenja, nema kašnjenja. Zagreb je u kolovozu stvarno perfektan. Prošećeš subotom ujutro gradom, sjedneš gdje te volja na Cvjetnom trgu ili u Tkalči. Biraš stol koji hoćeš i sjediš koliko hoćeš. Piti hladno piće u praznom gradu, pa doslovno na trenutak pomislite da ste dio aristokracije i da je grad oslobođen samo za vas.

Želite pogledati izložbu u miru bez da vam netko diše za vratom, sad je savršen trenutak, jer praktički imate privatnu šetnju muzejima. Meni odmah na pamet padne MSU, dovoljno je velik, klima sjajno radi, a vi satima možete velevažno gladiti bradicu i glumiti kako vam je moderna umjetnost potpuno jasna.

Unatoč tome što je grad ugodno prazan, zabave ne nedostaje. Kino Tuškanac, Ljeto na Strossu i slične stvari mjesta su na koja s užitkom usput svratite. Iako ajde, na Tuškanac obavezno ponesite neki jastuk. Filmovi današnjice traju dugo, a naslon nije najudobniji.

Žičara (Foto: Goran Mehkek/Cropix)

I onda, veličanstvo za kraj – zagrebački parkovi, brda i jezera. Možda asfalt mjeri 40+, ali Sljeme na koje čovjek elegantno dođe žičarom bez penjanja i popije nešto osvježavajuće, ili Maksimir, Dotršćina i ostali parkovi, i više su no dobre opcije.

A ako vam baš fali more, postoji ono “zagrebačko” more – Jarun. Ok, ne morate se nužno kupati, ali i ovdje možete ući u chill mode. Tu je i Bundek, praktički “Jarun u malom”, ali sasvim zgodan za večernju posjetu, a nekima i za kupanje.

Sve u svemu, Zagreb je u kolovozu i više nego dobar.

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