Galerija 0 0 0 0 U američkom gradiću Bakeru u Kaliforniji nalazi se najviši termometar na svijetu. Riječ je o znaku napravljenom od čelika koji je podignut u spomen na temperaturni rekord iz 1913. godine kada je u Dolini smrti izmjereno 57 Celzijevih stupnjeva.

Termometar je izgradila tvrtka Young Electric Sign iz Salt Lake Cityja po narudžbi poduzetnika Willisa Herrona iz Bakera, koji je isti želio postaviti kraj svojeg restorana Bun Boy kao turističku atrakciju.

Ubrzo nakon gradnje došlo je do oštećenja termometra uslijed jakog vjetra zbog čega je ponovo izgrađen, a čelična konstrukcija je učvršćena betonom.

Najviši termometar na svijetu postavljen je u Bakeru u Kaliforniji (Foto: Kirby Lee, Image of sport / Alamy / Profimedia)

Konstrukcija je teška oko 34 tona, a visoka je 41 metar ili 134 stopa – potonja brojka odabrana je u čast maksimalne temperature od 134 stupnja Fahrenheita koja je izmjerena u Dolini smrti.

Isto tako, termometar može maksimalno izmjeriti temperaturu od 134 Fahrenheita ili 57 stupnjeva Celzija.

Električni termometar je kroz 2000-e mijenjao vlasnike, a neko vrijeme je bio i isključen zbog visokih računa za struju – prema nekim izvorima mjesečni račun u 2012. godini iznosio je oko 8000 dolara.

Električne žarulje u međuvremenu su zamijenjene s led lampicama, a danas je postao omiljena atrakcija uz međudržavnu cestu 15 u Kaliforniji. Kako izgleda najveći termometar na svijetu, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

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