Galerija 1 1 1 1 Švedski studio Tillberg Design od Sweden projektirao je riječni brod pod nazivom Connect – ima aerodinamičniju siluetu od drugih sličnih modela, a njegov izgled nadahnut je superjahtama.

Brod bi trebao biti dug 135 metara, a gradi se za tvrtku Transcend Cruises. Na dvije palube bit će raspoređeno 30 do 60 putničkih kabina za maksimalno 120 gostiju, a za koje će se brinuti oko pedesetak članova posade.

Unutrašnjost broda bit će uređena prirodnim materijalima poput drva i kamena u neutralnoj paleti boja kako bi se stvorio opušten i profinjen prostor za uživanje.

Luksuzniji primjer putovanja riječnim brodom (Foto: Tillberg Design of Sweden / Ferrari / Profimedia)

Connect bi trebao podići uslugu putovanja europskim plovnim putovima na posve novu razinu.

Na brodu će se nalaziti nekoliko salona za javna i privatna druženja, bar, knjižnica, luksuzna blagovaonica s vinotekom, spa centar, teretana, dvorana za jogu, ali i kino na otvorenom.

Gostima će na raspolaganju biti i poseban prostor pod nazivom Forum koji će biti uređen poput amfiteatra te biti korišten za predstave, koncerte i slične proslave.

Kako je Tillberg Design of Sweden zamislio riječni brod Connect pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

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