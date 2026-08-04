Ako volite kombinaciju čokolade i maslaca od kikirikija, ovaj recept za energetske kuglice će vas oduševiti. Imaju okus poput slatkiša, ali sadrže hranjive sastojke koje su dobre za organizam.

Pripremaju se od šačice sastojaka poput maslaca od kikirikija, čokolade, zobenih pahuljica i zaslađenog kondenziranog mlijeka. Po želji u njih možete dodati i nešto nasjeckanih oraha.

Od ove smjese možete dobiti 10 do 15 kuglica, a koje sveukupno imaju oko 80 grama proteina.

Poslužiti ih možete za doručak, kao međuobrok, desert, ili kada vam zatreba nešto dodatne energije prije teretane. Stavite ih u staklenu posudu i držite u hladnjaku do tjedan dana.

Proteinske kuglice od čokolade i kikirikija - sastojci: 250 g maslaca od kikirikija

200 g zaslađenog kondenziranog mlijeka

100 g zobenih pahuljica

100 g tamne čokolade

50 g nasjeckanih oraha po želji Proteinske kuglice od čokolade i kikirikija - priprema: U lonac stavite maslac od kikirikija i zaslađeno kondenzirano mlijeko i čokoladu. Zagrijavajte sve zajedno na srednje laganoj vatri dok se čokolada ne otopi, a sastojci ne povežu. Uklonite s vatre. U smjesu umiješajte cijele ili smljevene zobene pahuljice i pomiješajte. Dodajte po želji i nasjeckane orahe. Od smjese oblikujte 10 do 15 kuglica. Poslužite ih odmah ili stavite u dobro zatvorenu posudu i držite u hladnjaku. Dobar tek!

Što je vikend bez čokolade? 5 kolača i torti po ukusu čokoljubaca (a ni ostalima neće biti mrski) +0