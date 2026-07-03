Špageti s hrskavim tikvicama iz pećnice savršen su spoj jednostavnih sastojaka i odličnog okusa. Tikvice su obložene hrskavom mješavinom panko mrvica, parmezana i začina, zatim zapečene do zlatne boje i poslužene na špagetima u umaku od rajčice. Završni sloj rastopljenog sira i svježi bosiljak čine ovo jelo pravim ljetnim favoritom.

Jednostavno da jednostavnije ne može biti, a ukusno kao sezonski specijalitet iz najboljih restorana. Uživajte!

Špageti s hrskavim tikvicama - sastojci: Za tjesteninu 225 g špageta

450 ml gotovog umaka od rajčice za tjesteninu

1 žlica maslinova ulja (po želji)

sol

svježe mljeveni crni papar Za tikvice 1 srednja tikvica (oko 250 g), narezana na ploške debljine oko 0,5 cm

1 jaje

60 g panko krušnih mrvica

50 g sitno naribanog parmezana

1 žlica naribane korice limuna

1 čajna žličica talijanske mješavine začina

½ čajne žličice češnjaka u prahu

sol

svježe mljeveni crni papar, prema ukusu

60 g naribanog sira za gratiniranje (mozzarella, provolone ili drugi sir koji se dobro topi)

10 g svježih listića bosiljka

maslinovo ulje, za pokapati Špageti s hrskavim tikvicama - priprema Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Špagete skuhajte u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju, dok ne budu al dente. Ocijedite ih, pomiješajte s umakom od rajčice te po želji dodajte malo maslinova ulja, soli i papra. U većoj zdjeli razmutite jaje. Dodajte narezane tikvice i promiješajte kako bi svaka ploška bila prekrivena jajetom. Umiješajte panko mrvice, parmezan, limunovu koricu, talijanske začine, češnjak u prahu, sol i papar. Lagano promiješajte tako da se smjesa što bolje primi za tikvice. Tikvice rasporedite u jednom sloju na lim obložen papirom za pečenje. Oko njih rasporedite i mrvice koje su ostale u zdjeli jer će tijekom pečenja postati posebno hrskave. Sve lagano poprskajte maslinovim uljem. Pecite 15 do 20 minuta, odnosno dok tikvice i mrvice ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite lim iz pećnice, pospite tikvice naribanim sirom i vratite ih u pećnicu na još 5 minuta, odnosno dok se sir ne otopi i lagano zapeče. Špagete rasporedite u duboke tanjure, preko njih stavite obilnu porciju hrskavih tikvica, pospite svježim bosiljkom i po želji dodajte nekoliko kapi maslinova ulja ili prstohvat čili pahuljica.

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