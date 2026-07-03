Špageti s hrskavim tikvicama iz pećnice savršen su spoj jednostavnih sastojaka i odličnog okusa. Tikvice su obložene hrskavom mješavinom panko mrvica, parmezana i začina, zatim zapečene do zlatne boje i poslužene na špagetima u umaku od rajčice. Završni sloj rastopljenog sira i svježi bosiljak čine ovo jelo pravim ljetnim favoritom.
Jednostavno da jednostavnije ne može biti, a ukusno kao sezonski specijalitet iz najboljih restorana. Uživajte!
Špageti s hrskavim tikvicama - sastojci:
Za tjesteninu
- 225 g špageta
- 450 ml gotovog umaka od rajčice za tjesteninu
- 1 žlica maslinova ulja (po želji)
- sol
- svježe mljeveni crni papar
Za tikvice
- 1 srednja tikvica (oko 250 g), narezana na ploške debljine oko 0,5 cm
- 1 jaje
- 60 g panko krušnih mrvica
- 50 g sitno naribanog parmezana
- 1 žlica naribane korice limuna
- 1 čajna žličica talijanske mješavine začina
- ½ čajne žličice češnjaka u prahu
- sol
- svježe mljeveni crni papar, prema ukusu
- 60 g naribanog sira za gratiniranje (mozzarella, provolone ili drugi sir koji se dobro topi)
- 10 g svježih listića bosiljka
- maslinovo ulje, za pokapati
Špageti s hrskavim tikvicama - priprema
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- Špagete skuhajte u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju, dok ne budu al dente. Ocijedite ih, pomiješajte s umakom od rajčice te po želji dodajte malo maslinova ulja, soli i papra.
- U većoj zdjeli razmutite jaje. Dodajte narezane tikvice i promiješajte kako bi svaka ploška bila prekrivena jajetom.
- Umiješajte panko mrvice, parmezan, limunovu koricu, talijanske začine, češnjak u prahu, sol i papar. Lagano promiješajte tako da se smjesa što bolje primi za tikvice.
- Tikvice rasporedite u jednom sloju na lim obložen papirom za pečenje. Oko njih rasporedite i mrvice koje su ostale u zdjeli jer će tijekom pečenja postati posebno hrskave. Sve lagano poprskajte maslinovim uljem.
- Pecite 15 do 20 minuta, odnosno dok tikvice i mrvice ne poprime lijepu zlatnosmeđu boju.
- Izvadite lim iz pećnice, pospite tikvice naribanim sirom i vratite ih u pećnicu na još 5 minuta, odnosno dok se sir ne otopi i lagano zapeče.
- Špagete rasporedite u duboke tanjure, preko njih stavite obilnu porciju hrskavih tikvica, pospite svježim bosiljkom i po želji dodajte nekoliko kapi maslinova ulja ili prstohvat čili pahuljica.
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