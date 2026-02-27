Slane palačinke sa šunkom i sirom odličan su izbor za svako doba dana - od doručka, preko bruncha i ručka do užine i večere.

Punjene kuhanom šunkom, kremastim slojem sira i bogatim Gruyèreom punim okusa, ove će vam palačinke u svakom užurbanom danu dati razlog da malo zastanete i uživate.

Bit će gotove za samo 30 minuta, odlično se slažu sa svim povrćem i ljutim ili blagim umacima, a imaju i tu moć da svako raspoloženje okrenu - na bolje.

Palačinke sa šunkom i sirom - sastojci: 75 g glatkog pšeničnog brašna

150 ml punomasnog mlijeka

1 jaje (veličine M)

1 prstohvat soli

10–15 ml ulja (za pečenje)

100 g krem sira (sobne temperature)

300 g kuhane šunke, bez viška masnoće, natrgane na komade

200 g sira Gruyère, sitno naribanog Palačinke sa šunkom i sirom - priprema: U zdjelu prosijte brašno i dodajte prstohvat soli. U sredini načinite udubinu. U drugoj posudi pjenjačom umutite mlijeko i jaje, pa postupno ulijevajte u brašno neprestano miješajući dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Smjesa treba biti rijetka, gustoće slatkog vrhnja. Ako je pregusta, dodajte još malo mlijeka. Zagrijte tavu za palačinke ili neprianjajuću tavu na srednje jakoj vatri i lagano je premažite uljem. Ulijte manju kutlaču smjese i kružnim pokretima rasporedite po cijelom dnu u tankom sloju. Pecite nekoliko minuta dok donja strana ne poprimi lijepu zlatnu boju, zatim pažljivo okrenite i kratko zapecite i drugu stranu. Postupak ponavljajte dok ne potrošite svu smjesu. Na suhoj, većoj tavi lagano zagrijte jednu palačinku. Premažite je tankim slojem krem sira (otprilike 1 jušna žlica). Pospite s 2–3 jušne žlice naribanog Gruyèrea i dodajte dio pripremljene šunke. Ostavite na laganoj vatri nekoliko minuta, dok se sir ne počne topiti. Palačinku preklopite napola, zatim još jednom kako biste dobili trokut. Poslužite odmah, dok je nadjev topao i sir lijepo rastopljen.

