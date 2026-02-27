Slane palačinke sa šunkom i sirom odličan su izbor za svako doba dana - od doručka, preko bruncha i ručka do užine i večere.
Punjene kuhanom šunkom, kremastim slojem sira i bogatim Gruyèreom punim okusa, ove će vam palačinke u svakom užurbanom danu dati razlog da malo zastanete i uživate.
Bit će gotove za samo 30 minuta, odlično se slažu sa svim povrćem i ljutim ili blagim umacima, a imaju i tu moć da svako raspoloženje okrenu - na bolje.
Palačinke sa šunkom i sirom - sastojci:
- 75 g glatkog pšeničnog brašna
- 150 ml punomasnog mlijeka
- 1 jaje (veličine M)
- 1 prstohvat soli
- 10–15 ml ulja (za pečenje)
- 100 g krem sira (sobne temperature)
- 300 g kuhane šunke, bez viška masnoće, natrgane na komade
- 200 g sira Gruyère, sitno naribanog
Palačinke sa šunkom i sirom - priprema:
- U zdjelu prosijte brašno i dodajte prstohvat soli. U sredini načinite udubinu. U drugoj posudi pjenjačom umutite mlijeko i jaje, pa postupno ulijevajte u brašno neprestano miješajući dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Smjesa treba biti rijetka, gustoće slatkog vrhnja. Ako je pregusta, dodajte još malo mlijeka.
- Zagrijte tavu za palačinke ili neprianjajuću tavu na srednje jakoj vatri i lagano je premažite uljem. Ulijte manju kutlaču smjese i kružnim pokretima rasporedite po cijelom dnu u tankom sloju.
- Pecite nekoliko minuta dok donja strana ne poprimi lijepu zlatnu boju, zatim pažljivo okrenite i kratko zapecite i drugu stranu.
- Postupak ponavljajte dok ne potrošite svu smjesu.
- Na suhoj, većoj tavi lagano zagrijte jednu palačinku. Premažite je tankim slojem krem sira (otprilike 1 jušna žlica). Pospite s 2–3 jušne žlice naribanog Gruyèrea i dodajte dio pripremljene šunke.
- Ostavite na laganoj vatri nekoliko minuta, dok se sir ne počne topiti.
- Palačinku preklopite napola, zatim još jednom kako biste dobili trokut. Poslužite odmah, dok je nadjev topao i sir lijepo rastopljen.
Riječke gastronomske luke: Tajna kvarnerskih okusa u spoju mora, tradicije i gora +16