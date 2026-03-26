Juha od rajčice i tost sendvič sa sirom savršen su gastronomski par koji se često jede u Sjedinjenim Američkim Državama. Ta kombinacija nadahnula je i ovo jelo – umjesto tosta juha se servira s krutonima punjenima rastopljenim sirom.
Juha se priprema sa sjeckanim rajčicama iz konzerve, a dodatnu sočnost joj daje pileći temeljac.
Imajte na umu da je ovaj recept za juhu vrlo fleksibilan – umjesto pilećeg temeljca možete staviti i onaj povrtni. Vrhnje za kuhanje možete zamijeniti s grčkim jogurtom, ako želite juhi dodati nešto više proteina, ili pak zamijeniti za biljne alternative za mlijeko ako ne jedete hranu životinjskog porijekla.
Juha od rajčice s krutonima punjeinima sirom - sastojci:
- 2 limenke od 800 g nasjeckanih rajčica
- 500 ml pilećeg temeljca
- 150 g maslaca
- 125 ml vrhnja za kuhanje
- 6 kriški kruha
- 6 kriški sira (npr. cheedar, gauda)
- 3-4 češnja češnjaka
- 1 veća mrkva
- 1 luk
- 1 čajna žličica origana
- sol i papar po želji
- svježi bosiljak
Juha od rajčice s krutonima punjeinima sirom - priprema:
- U većem loncu zagrijte nešto biljnog ulja, pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk i mrkvu. Pirjajte povrće oko pet minuta dok ne počinje dobivati lijepu zlatno-smeđu boju. Potom dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još oko jedne minute.
- Sadržaj lonca podlijte pilećim temeljcem te sjeckanim rajčicama i njihovim sokom. Začinite sa solju, paprom i origanom i pustite da se sve zajedno kuha oko 15 minuta.
- Povrće u juhi usitnite štapnim mikserom kako biste dobili glatku gustu juhu. Po želji možete sadržaj lonca prebaciti i u blender, izblendati pa vratiti na štednjak. Dodajte vrhnje za kuhanje i nastavite termički obrađivati sve zajedno par minuta dok se sastojci ne povežu i sljube. Na kraju kuhanja u juhu dodajte i svježe listiće bosiljka.
- Dok se juha kuha napravite mini krutone punjene sirom: odrežite koru na kruhu, premažite ga maslacem s unutarnje i vanjske strane, između dvije kriške kruha stavite dvije kriške sira pa sendviče narežite na manje kocke. Pecite mini sendviče u tavi na štednjaku oko pet minuta s obje strane, odnosno dok ne postanu hrskavi i ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju.
- Poslužite juhu s hrskavim krutonima punjenima sirom. Dobar tek!
