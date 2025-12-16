Europski božićni kolači i torte obično se rade od dizanog tijesta, a nerijetko su obogaćeni orašastim plodovima i suhim voćem - odnosno raspoloživim namirnicama u ovom dobu godine.

Japanska božićna tradicija udara kontru Starom Kontinentu. Za Božić se obično peče lagana torta kurisumasu keki. Japanska božićna torta sadrži lagani i pahuljasti biskvit prekriven tučenim slatkim vrhnjem i ukrašen svježim jagodama - često ukrašenim na "praznični" način.

Treba uzeti u obzir da su Japanci uglavnom sljedbenici budizma i šintoizma i da imaju drugačiji pristup Božiću. Isto tako treba uzeti u obzir da sezona jagoda u Zemlji Izlazećeg Sunca započinje u prosincu, a traje sve do svibnja.

Baš zato jagode su sastavni dio ove božićne torte. I vi je možete napraviti (ako u trgovini naiđete na uvozne jagode).

Japanska božićna torta - sastojci: 1 l vrhnja za šlag

700 g svježih jagoda

300 g glatkog brašna

300 g bijelog šećera

180 ml mlijeka

120 ml suncokretova ulja

6 velikih jaja

2 čajne žličice ekstrakta vanilije

2 čajne žličice praška za pecivo

1 žlica omekšanog maslaca za podmazivanje kalupa

½ čajne žličice vinskog praška za pecivo Japanska božićna torta - priprema: Zagrijte pećnicu na 160 Celzijevih stupnjeva. Pripremite okrugli kalup za torte i dobro je iznutra namastite omekšanim maslacem i/ ili obložite papirom za pečenje. Stavite sa strane. Napravite biskvit: Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Žumanjke pjenasto izmiskajte zajedno s uljem i mlijekom. U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno, 150 g šećera i prašak za pecivo. Brašno postupno dodajte smjesi sa žumanjcima i miksajte dok se svi sastojci ne povežu. Bjelanjke pretvorite u snijeg uz pomoć (čistog) miksera te uz dodatak vinskog praška za pecivo. Postupno dodajte i preostali šećer (150 g) dok ne dobijete čvrst i sjajan snijeg. Pri kraju miksanja ubacite i ekstrakt vanilije. Postupno umiješajte snijeg u smjesu za biskvit. Ručno ubacujte trećinu po trećinu smjese i lagano ju umiješajte. Prebacite smjesu u pripremljeni kalup i stavite je peći u prethodno zagrijanu pećnicu oko 60 minuta na srednjoj rešetki. Ako primijetite da površina biskvita brzo tamni, smanjite temperaturu i podesite vrijeme pečenja kako biste dobili lagan i pahuljast biskvit. Ohladite biskvit do kraja, prerežite ga na dva do tri jednaka dijela. Istucite vrhnje za šlag mikserom. U polovicu šlaga dodajte narezane jagode i njime premažite slojeve biskvita. Ostatkom šlaga prekrijte površinu torte i ukrasite s dodatnim jagodama. Dobar tek!

