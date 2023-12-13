"Kisela jabuka u francuskoj salati predstavlja sjajan kontrast majonezi i bogatstvu kuhanih žumanjaka," rečenica je koja je izazvala malu kulinarsku debatu u našoj redakciji, ali i često na internetu u blagdansko vrijeme.
"Zato se stavljaju kiseli krastavci, ne trebaju ti nikakve jabuke," odmah je došao kontranapad.
"Jabuka u francuskoj salati? Totalna glupost," povikao je jedan tabor, a drugi ustvrdio da okus jabuke u salati i nije toliko loš, ali ga se rijetko tko sjeti staviti kada priprema blagdansku gozbu.
"Ne treba puno jabuke, dovoljna je sitno nasjeckati jednu manju Granny Smith jabuku i sljubiti je s ostalim namirnicama," počeli su pljuštati i savjeti za pripremu ovog neizbježnog božićnog priloga.
Salata napravljena od kuhanog krumpira, jaja, graška i mrkve s komadićima kiselih krastavaca i majonezom koju mi nazivamo francuskom, zapravo je svojevrsna verzija ruske salate koju je napravio kuhar belgijskih korijena Lucien Olivier 1860. godine u Moskvi.
Po njemu je salata i dobila ime u Rusiji.
Uz povrće i jaja, Rusi u svoju salatu obavezno dodaju i neku vrstu šunke ili kuhanog mesa, no takvo što je rijetkost u Hrvatskoj. Jabuka, pak, namirnica je oko koje se uvijek povede rasprava.
Stavljate li i vi jabuku u francusku salatu? Ispunite našu anketu i pomognite nam riješiti ovu kulinarsku dilemu.
