Iva je cijeli život zapravo htjela pisati i kuhati, a ovo drugo u profesionalnom smislu ostvarilo joj se nakon MasterChefa. Da iz poznatog kulinarskog showa kandidati izlaze s bogatim iskustvom, to već svi dobro znaju, kao i onu da MasterChef mijenja živote – što se dogodilo i Ivi.

Ubrzo nakon showa ostavila je svoj posao u marketingu, a sada kuha u jednom od, kako ga mnogi kritičari nazivaju, najuzbudljivijih i najzabavnijih zagrebačkih restorana. U Sopalu kuha pod chefovskom palicom kreativne Katarine Vrenc, koja je uvrstila čak tri Ivina jela na njihov jelovnik. Za Ivu, koja je u prošlogodišnjem showu bila među top deset kandidata, to predstavlja golem uspjeh i čast.

Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 1 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Ono što je naučila u MasterChefu danas joj pomaže i u profesionalnoj kuhinji, u kojoj se svakog dana suočava s novim izazovima, ali se prije svega i zabavlja jer ipak radi u fun dining restoranu.

I za nas je pripremala jedan zanimljiv recept sa sasvim uobičajenim namirnicama u kojem je prava zvijezda rolada od Cekin otkoštenog zabatka. Meso za kojim možda najčešće posežete u trgovini može, uz malo mašte, igre u kuhinji i tehnika koje je Iva ''skupila'' u Masterchefu postati spektakularno jelo uz koje nećete moći sakriti osmijeh na licu. U nastavku donosimo Ivin recept, a vi ga pokušajte rekreirati u svojoj kuhinji.

Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 5 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

RECEPT – Jesenska funky pileća rolada s espumom od kukuruza



Sastojci:

4 komada Cekin otkoštenog zabatka

200 g rikole

100 g badema

100 g Ovidur sira

1 češanj češnjaka

sol, papar

maslinovo ulje

1 limun

4 do 5 klipova mladog kukuruza

1 l mlijeka

3 kom lovorovog lista

1 žlica sjemena gorušice

100 ml vrhnja za šlag

4 žlice kukuruza kokičara

pola žličice kurkume

1 brokula

sol od celera

Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 2 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Priprema:

Pripremite sve za espumu od kukuruza. Kukuruz očistite i stavite kuhati u mlijeko, zajedno sa sjemenjem gorušice, lovorovim listom i malo soli. Kuhajte od 15 do 20 min, dok kukuruz ne bude skuhan. Ohladite, a mlijeko sačuvajte. U blender ubacite kukuruz, očišćen od klipa, sol, papar, malo mlijeka u kojem se kukuruz kuhao, malo soli od celera i sve izblendajte u pastu. Dodajte i pola žličice kurkume po želji za intenzivniju žutu boju i zanimljiviju aromu. Procijedite, dodajte vrhnje za šlag, izmiješajte pa ubacite u sifon. Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 4 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio) Napravite pesto. Rikolu, bademe, naribani sir, češnjak, koricu i sok jednog limuna, sol, papar i maslinovo ulje izblendajte u gusti pesto. Napravite rolade od Cekin pilećeg zabatka. S pilećeg zabatka, koji možete iskoristiti za drugi recept, skinite kožicu, razvucite je između dvaju masnih papira i pecite u pećnici na 180 stupnjeva 20 minuta ili dok ne postane hrskava. Pustite da se malo ohladi. Pileće zabatke s kožom istucite batom za meso. Unutarnju stranu premažite pestom od rikole. Zarolajte u roladu s pomoću prozirne folije. Stavite u kipuću vodu da se kuha petnaestak minuta ili dok piletina ne postigne temperaturu od 71 stupanj. Izvadite pileće rolade i dobro ohladite. Ovo možete napraviti i dan ranije, kako bi bilo dovoljno hladno. Kad se ohladi, pržite na tavi u maslacu, podlijevajući dok se ne stvori lijepa zlatna korica. Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 1 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio) Napravite spaljenu brokulu. Brokulu narežite, posolite i nakapajte maslinovim uljem pa malo ispecite na plamenu, u cjedilu. To će dodatno naglasiti okus brokule. Napravite prah od kokica i kožice. Kokice ispecite na ulju i posolite. Odvojiti dvije do tri žlice, ostalo grickajte dok kuhate. U blender ubacite kokice i pileću kožicu pa izblendajte u prah. Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 3 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio) Složite na tanjur po želji, glavno da bude veseo i zabavan. Dobar tek!