Iva je cijeli život zapravo htjela pisati i kuhati, a ovo drugo u profesionalnom smislu ostvarilo joj se nakon MasterChefa. Da iz poznatog kulinarskog showa kandidati izlaze s bogatim iskustvom, to već svi dobro znaju, kao i onu da MasterChef mijenja živote – što se dogodilo i Ivi.
Ubrzo nakon showa ostavila je svoj posao u marketingu, a sada kuha u jednom od, kako ga mnogi kritičari nazivaju, najuzbudljivijih i najzabavnijih zagrebačkih restorana. U Sopalu kuha pod chefovskom palicom kreativne Katarine Vrenc, koja je uvrstila čak tri Ivina jela na njihov jelovnik. Za Ivu, koja je u prošlogodišnjem showu bila među top deset kandidata, to predstavlja golem uspjeh i čast.
Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 1 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)
Ono što je naučila u MasterChefu danas joj pomaže i u profesionalnoj kuhinji, u kojoj se svakog dana suočava s novim izazovima, ali se prije svega i zabavlja jer ipak radi u fun dining restoranu.
I za nas je pripremala jedan zanimljiv recept sa sasvim uobičajenim namirnicama u kojem je prava zvijezda rolada od Cekin otkoštenog zabatka. Meso za kojim možda najčešće posežete u trgovini može, uz malo mašte, igre u kuhinji i tehnika koje je Iva ''skupila'' u Masterchefu postati spektakularno jelo uz koje nećete moći sakriti osmijeh na licu. U nastavku donosimo Ivin recept, a vi ga pokušajte rekreirati u svojoj kuhinji.
Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 5 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)
RECEPT – Jesenska funky pileća rolada s espumom od kukuruza
Sastojci:
- 4 komada Cekin otkoštenog zabatka
- 200 g rikole
- 100 g badema
- 100 g Ovidur sira
- 1 češanj češnjaka
- sol, papar
- maslinovo ulje
- 1 limun
- 4 do 5 klipova mladog kukuruza
- 1 l mlijeka
- 3 kom lovorovog lista
- 1 žlica sjemena gorušice
- 100 ml vrhnja za šlag
- 4 žlice kukuruza kokičara
- pola žličice kurkume
- 1 brokula
- sol od celera
Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 2 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)
Priprema:
- Pripremite sve za espumu od kukuruza. Kukuruz očistite i stavite kuhati u mlijeko, zajedno sa sjemenjem gorušice, lovorovim listom i malo soli. Kuhajte od 15 do 20 min, dok kukuruz ne bude skuhan. Ohladite, a mlijeko sačuvajte.
- U blender ubacite kukuruz, očišćen od klipa, sol, papar, malo mlijeka u kojem se kukuruz kuhao, malo soli od celera i sve izblendajte u pastu. Dodajte i pola žličice kurkume po želji za intenzivniju žutu boju i zanimljiviju aromu. Procijedite, dodajte vrhnje za šlag, izmiješajte pa ubacite u sifon. Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 4 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)
- Napravite pesto. Rikolu, bademe, naribani sir, češnjak, koricu i sok jednog limuna, sol, papar i maslinovo ulje izblendajte u gusti pesto.
- Napravite rolade od Cekin pilećeg zabatka. S pilećeg zabatka, koji možete iskoristiti za drugi recept, skinite kožicu, razvucite je između dvaju masnih papira i pecite u pećnici na 180 stupnjeva 20 minuta ili dok ne postane hrskava. Pustite da se malo ohladi.
- Pileće zabatke s kožom istucite batom za meso. Unutarnju stranu premažite pestom od rikole. Zarolajte u roladu s pomoću prozirne folije. Stavite u kipuću vodu da se kuha petnaestak minuta ili dok piletina ne postigne temperaturu od 71 stupanj.
- Izvadite pileće rolade i dobro ohladite. Ovo možete napraviti i dan ranije, kako bi bilo dovoljno hladno.
- Kad se ohladi, pržite na tavi u maslacu, podlijevajući dok se ne stvori lijepa zlatna korica. Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 1 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)
- Napravite spaljenu brokulu. Brokulu narežite, posolite i nakapajte maslinovim uljem pa malo ispecite na plamenu, u cjedilu. To će dodatno naglasiti okus brokule.
- Napravite prah od kokica i kožice. Kokice ispecite na ulju i posolite. Odvojiti dvije do tri žlice, ostalo grickajte dok kuhate. U blender ubacite kokice i pileću kožicu pa izblendajte u prah. Iva Novosel: Rolada od pilećeg zabatka s komponentama na tanjuru koje zabavljaju - 3 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)
- Složite na tanjur po želji, glavno da bude veseo i zabavan. Dobar tek!