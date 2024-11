Kristina Štriga @cellulite_factory obožava mađarsku kuhinju pa je odabrala sekeli gulaš te ga poslužila uz pire od batata i langoše, koje je umjesto u dubokom ulju ispekla u Tognana airfryeru, te ih poslužila u slatkoj i slanoj verziji. Sekeli gulaš, omiljeno mađarsko jelo, kombinacijom svinjetine, kiselog kupusa i bogatih začina svojim okusima osvaja i ovdje, posebice tijekom hladnijih mjeseci, kada nas podsjeća na toplinu doma i tradiciju koja spaja regiju.

Sekeli gulaš ovog je tjedna chefu Christianu Misirači bio na prvom mjestu, jelo koje je uz langoše, kaže, imalo jako puno komponenti. ''Sekeli gulaš fenomenalno je napravljen, a batat je inovativan izbor koji će jako dobro pasati uz ovo jelo jer će slatkoća ublažiti kiselinu kupusa'', rekao je chef Misirača, kojem su zazubice narasle i na Kristinine langoše iz Tognana airfryera koji su slasno izgledali u slanoj i u slatkoj verziji.

Odmah nakon sekeli gulaša smjestio je proteinsku pizzu Ane Marije Mihelič @vitfit_byana_adria, koja je radila obožavano jelo svog susjeda - Italije. Pizzu voli cijeli svijet, obožavanje toga svestranog jela nije zaobišlo ni cijelu našu regiju, a mogućnosti njezinih nadjeva beskonačne su.

Ana Marija je po sudu našeg chefa Christiana Misirače napravila inovativnu i interesantnu verziju pizze s tijestom od slanutka i zobenog brašna na koju je stavila umak od rajčice s bosiljkom, pureću šunku i papriku za dekoraciju.

Njezina pizza pogodna je za one koji ne podnose gluten, ali vjerujemo da joj ne bi odoljeli ni najveći ljubitelji tijesta, s čime se slaže i chef Misirača, koji je rekao da pizza izgleda vrlo primamljivo te da je baš brzo gotova.

Na isto mjesto, no bez predznaka plus smjestio se i tavče gravče ili gravče na tavče, kako god tko zove to prefino, a zanemareno makedonsko jelo, koje je kao jelo svog susjeda izabrala Sandra Pecić @kototamo. Na opću radost, kaže, pekla ga je u Tognana airfryeru, gdje je grah u njihovoj kući dosad dobio neviđenu hrskavost.

I nije ju samo to iznenadilo. ''Ovo jelo slično je našem prebrancu, ali me je jedan detalj recepta potpuno očarao. Naime, aroma mente kao glavnog začina ovdje je nešto što ću odsad zasigurno primjenjivati u pripremi graha'', rekla je Sandra, a chef Christian svakako će ga isprobati pripremiti u airfryeru.

''Fenomenalna ideja da ga se sprema u airfryeru i čudo božje kako dobro izgleda'', rekao je chef mentor, koji je ovaj put ipak malu prednost dao inovativnosti pizze i sekeli gulašu s više komponenti.

Tavče gravče Sandre Pecić (Foto: Sandra Pecić)

Na ljestvici Maje Nikolorić, predstavnice Punkufer.hr-a, blogerice su se smjestile u obrnutom redoslijedu. Malu prednost pred blogericama iz Hrvatske i Slovenije ima Sandra Pecić i njezin gravče na tavče. ''Iskreno, za ovo jelo vežu me mnoge uspomene iz djetinjstva. Iako moja obitelj nema korijene u Makedoniji, ovo jelo jedno je od najdražih jela u mom domu i imali smo baš ovakvu zemljanu posudu u kojoj su se pripremala isključivo dva jela - lazanje i gravče na tavče. Oduševilo me to što je Sandra učinila da ovako neugledno jelo tako dobro izgleda i, naravno, toplina njezina videa dokazuje da za ovo njezino jelo tajni sastojak nije bio nana, odnosno menta, već ljubav i odlično osvjetljenje koje nam može pružiti samo sunce koje mili kroz prozore'', komentirala je Maja.

Proteinska pizza Ane Marije Mihelič (Foto: Ana Marija Mihelič)

Drugo mjesto podijelile su uvijek fotogenična pizza i sekeli gulaš. ''Kod pizze mi je jedino bilo žao što nije u obliku kruga, izgledala bi atraktivnije i ne bi je trebala rezati škarama. Inače često radim ovakvu proteinsku pizzu ili sa slanutkom ili s cvjetačom za svoje prijatelje s celijakijom, pa znam i kako može izgledati i oblikovati se. Zgodno je napraviti i pizzete, koje bi također super izgledale. Dovoljno je samo navlažiti ruke i smjesu oblikovati u kuglice pa ih isto ovako razvaljati između dva papira za pečenje. Ako ih pečete u airfryeru, potrebno je samo između njih odrezati papir škarama, a ne tijesto, i dobit ćete vrlo atraktivne zalogaje za prijatelje koji ne podnose gluten. Koji još i izgledaju kao prava pizza odnosno pizzette'', predložila je Maja, koja kao i chef Misirača misli da Ana Marijina proteinska pizza izgleda primamljivo kao i sekeli gulaš, koji je nije toliko iznenadio izgledom kao gravče na tavče.

Sekeli gulaš Kristine Štrige (Foto: Kristina Štriga)

''Inače, svaka čast Kristini na prelijepim langošima iz airfryera od kojih rastu zazubice, pireu od batata koji ću svakako probati uz sekeli gulaš te uvijek lijepom videu također okupanom suncem'', komentirala je Maja Kristininu izvedbu.

Martina Karić iz Tognane oduševljena je svim jelima koje su blogerice iznijele u trećem izazovu te su od nje sve blogerice ovaj tjedan dobile čistu peticu. ''Iznimno zahvaljujem svim blogericama što su uz pomoć vještih i korisnih aparata skrojile predivna jela, dale odličnu inspiraciju i napravile prekrasnu promociju brenda Tognana'', dodala je Martina Karić.

Sandra Pecić, Ana Marija Mihelič i Kristina Štriga (Foto: Nova Studio)

Poredak i broj bodova nakon trećeg izazova:

KO TO TAMO - 14

CELLULITE FACTORY - 14

VIT FIT BY ANA - 13 +

S trećim izazovom došli smo i do konačnog zbroja svih ocjena, koji nam je donio i pobjednicu - Kristinu Štrigu @cellulite_factory, koja je kao nagradu osvojila 2000 eura. Čestitamo!

Sandra Pecić i Ana Marija Mihelić iz našeg Food Bloggers' Challengea također nisu otišle praznih ruku. Za svoj za svoj trud i sudjelovanje i odličnu prezentaciju dobile su angažman od klijenta kako bi i dalje uz pomoć Tognane mogle predstaviti svoja kreativna i ukusna jela.

Završni poredak i broj bodova:

CELLULITE FACTORY – 42

KO TO TAMO – 41+

VIT FIT BY ANA – 38+