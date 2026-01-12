Erbazzone je tradicionalna slana pita iz talijanske regije Emilia-Romagna. Riječ je piti od hrskavog tijesta koje se nadjeva sezonskim zelenim povrćem poput blitve i špinata.

Sljubljuje se, pak, s dosta pancete i parmezana, ali i ponešto aromatičnih dodataka poput luka i začina.

Erbazone se smatra dijelom cucine povere ili tradicionalnog talijanskog stila kuhinja iz ruralnih siromašnijih područja koje se temelji na iskorištavanju skromnih, lokalnih i sezonskih namirnica kako bi se stvorila fantastična hrana s minimalnim sastojcima.

Erbazzone - sastojci: Sastojci za tijesto: 350 g glatkog brašna

300 ml vode

65 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja

prstohvat soli Sastojci za nadjev: 1 kg špinata i blitve

100 g pancete

100 g naribanog parmezana

45 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja

1 luk

sol i papar po želji Erbazzone - priprema: Napravite tijesto: u velikoj zdjeli pomiješajte brašno i sol, dodajte maslinovo ulje i vodu pa umijesite tijesto dok ne dobijete glatku kuglu. Tijesto bi trebalo biti mekano i elastično - a ne ljepljivo. Po potrebi dodajte još vode ili brašna kako biste dobili dobru teksturu tijesta. Zamotajte tijesto u plastičnu prozirnu foliju i stavite u hladnjak na 60 minuta. Napravite nadjev: nasjeckajte blitvu i špinat. Deblje peteljke od lisnatog povrća kratko blanširajte u posoljenoj vodi da omekšaju, iscijedite višak vode te također nasjeckajte. U većoj tavi prepržite nasjeckanu pancetu. Pustite da panceta ispusti masnoću pa dodajte nasjeckani luk – pirjajte pet do sedam minuta dok ne omekša. Dodajte nasjeckani špinat i blitvu te sve dobro promiješajte. Pustite povrće da povene par minuta i da višak tekućine ispari. Začinite sa solju i paprom. Uklonite s vatre i pustite da se nadjev ohladi. Izvadite tijesto iz hladnjaka i podijelite ga na dva jednaka dijela. Radnu površinu lagano pobrašnite i na njoj razvucite tijesto što je tanje moguće. Prvi komad tijesta stavite na dno pravokutnog lima za pečenje koje ste prethodno namastili s nešto ulja. Po njemu ravnomjerno rasporedite ohlađeni nadjev i parmezan. Razvaljajte drugi dio tijesta i pažljivo ga položite preko nadjeva. Površinu tijesta izbockajte vilicom i premažite maslinovim uljem. Slanu pitu stavite peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva na pola sata, odnosno dok erbazzone ne postane hrskav i ne dobije zlatno-smeđu boju. Poslužite pitu toplu. Dobar tek!

