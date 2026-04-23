Galerija 4 4 4 4 Na domaćoj craft sceni dogodio se zanimljiv spoj dvaju majstorskih zanata koji se rijetko susreću na ravnopravnoj razini – pivarstva i destilerstva. Pivovara Medvedgrad i Duh u boci, iza kojeg stoji nagrađivani Old Pilot's, udružili su se kako bi istražili koliko se daleko može ići kada se brišu granice između dviju disciplina. Odgovor – do Neba.

Nebo je single malt whiskeyi čiji identitet nastaje ispreplitanjem dvaju svjetova. Za razliku od klasičnih pristupa, njegov razvoj započinje u pivovari, gdje se kroz pažljivo vođenu fermentaciju oblikuju prvi slojevi okusa. Tek potom slijedi destilerijska faza, u kojoj se sladovinom formirani karakter dodatno usmjerava i produbljuje kroz destilaciju i odležavanje u manjim hrastovim bačvama.

Odabir slada i način rada s njim postavljeni su kao temelj, dok je korištenje pivarskog kvasca umjesto uobičajenog destilerskog otvorilo prostor za sasvim drugačiji razvoj arome. Odležavanje u manjim bačvama dodatno je utjecalo na dinamiku sazrijevanja i dalo whiskeyu izraženiju strukturu i slojevitost.

Suradnja ova dva tima nije zamišljena kao jednokratni eksperiment, već kao proces koji se ponavlja i nadograđuje. Svaka nova serija vraća se istim temeljima, ali s drugačijim iskustvom i finim korekcijama- upravo onako kadko se, za razliku od industrijske proizvodenje, radi u craftu. Naglasak nije na brzom rezultatu, nego na postupnom usavršavanju, strasti i poštovanju prema sirovinama, procesu i vremenu.

Zanimljivo je da se iz iste početne ideje nastalo je i novo pivo Pivovare Medvedgrad – Medo Veliki, amber lager koji odlično dovršava na nepcu ono što je započelo Nebo. I da, moći ćete ih naručiti u paketu u Medvedgradu, a sigurno ćete dobiti i upute kako se pravilno kušaju, ali i čitavu priču.

A priča se osim aromama i zajedničkim sladnim izvorom - prožima i nadopunjuje i na etiketama. Dok je Pivovara Medvedgrad inspirirana zagrebačkim legendama, Duh u boci osim o nebeskim visinama priča o najpoznatijim hrvatskim izumima, a spajaju u trenutku kada iz boce u obliku teleskopa na nebu ugledate znak da ste na dobrom putu i vječni orijentir – Medu Velikog.

Divlja ljepota: Male Plitvice i pješačke staze zovu na idilični vikend u prirodi +0