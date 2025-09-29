Zapečeni njoki s brzim puttanesca umakom odlično su rješenje za obrok usred radnog tjedna. Jelo je gotovo za tek malo više od pola sata, a okusi Mediterana odvest će vas na pravo gastronomsko putovanje.
Raskošni umak od rajčica obogaćen slanim inćunima, kaparima i maslinama savršeno se sljubljuje s mekanim njokima, a rastopljena mozzarella zaokružit će stvar na najukusniji mogući način. Dobar tek!
Zapečeni njoki puttanesca - sastojci:
- 800 g konzerviranih rajčica (2 konzerve od 400 g)
- maslinovo ulje, za prženje
- 1 luk, sitno nasjeckan
- 1 čajna žličica pahuljica čilija
- 1 žlica kapara, ocijeđenih
- 60 g crnih maslina bez koštica, grubo nasjeckanih
- 5 fileta inćuna iz ulja, sitno nasjeckanih
- 1 čajna žličica šećera
- 500 g kupovnih njoka
- 125 g mozzarelle iz tekućine, natrgane
- sol
- papar
Zapečeni njoki puttanesca - priprema:
- Pasirajte sadržaj jedne konzerve rajčica.
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva.
- Zagrijte malo ulja u srednje velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i prstohvat soli te lagano pržite 8-10 minuta dok ne omekša i ne postane proziran. U tavu dodajte čili i sve rajčice, smanjite vatru i pirjajte 10 minuta bez poklopca. Napunite jednu od praznih konzervi do četvrtine vodom i dodajte u umak. Umiješajte kapare, masline i inćune. Začinite solju, paprom i šećerom. Kuhajte na laganoj vatri bez poklopca još 5 minuta.
- Istovremeno u velikom loncu zakuhajte vodu. Dodajte njoke i kuhajte 2 minute. Ocijedite i pomiješajte s umakom od rajčice, a zatim ih prebacite u vatrostalnu posudu ili plitku posudu za pečenje.
- Pospite naribanom mozzarellom i crnim paprom i zapecite u pećnici 3-4 minute dok se mozzarella ne otopi.
