Zapečeni njoki s brzim puttanesca umakom odlično su rješenje za obrok usred radnog tjedna. Jelo je gotovo za tek malo više od pola sata, a okusi Mediterana odvest će vas na pravo gastronomsko putovanje.

Raskošni umak od rajčica obogaćen slanim inćunima, kaparima i maslinama savršeno se sljubljuje s mekanim njokima, a rastopljena mozzarella zaokružit će stvar na najukusniji mogući način. Dobar tek!

Zapečeni njoki puttanesca - sastojci: 800 g konzerviranih rajčica (2 konzerve od 400 g)

maslinovo ulje, za prženje

1 luk, sitno nasjeckan

1 čajna žličica pahuljica čilija

1 žlica kapara, ocijeđenih

60 g crnih maslina bez koštica, grubo nasjeckanih

5 fileta inćuna iz ulja, sitno nasjeckanih

1 čajna žličica šećera

500 g kupovnih njoka

125 g mozzarelle iz tekućine, natrgane

sol

papar Zapečeni njoki puttanesca - priprema: Pasirajte sadržaj jedne konzerve rajčica. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Zagrijte malo ulja u srednje velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i prstohvat soli te lagano pržite 8-10 minuta dok ne omekša i ne postane proziran. U tavu dodajte čili i sve rajčice, smanjite vatru i pirjajte 10 minuta bez poklopca. Napunite jednu od praznih konzervi do četvrtine vodom i dodajte u umak. Umiješajte kapare, masline i inćune. Začinite solju, paprom i šećerom. Kuhajte na laganoj vatri bez poklopca još 5 minuta. Istovremeno u velikom loncu zakuhajte vodu. Dodajte njoke i kuhajte 2 minute. Ocijedite i pomiješajte s umakom od rajčice, a zatim ih prebacite u vatrostalnu posudu ili plitku posudu za pečenje. Pospite naribanom mozzarellom i crnim paprom i zapecite u pećnici 3-4 minute dok se mozzarella ne otopi.

