Domaći kruščići s cheddar sirom i medenim maslacem jednostavni su, ali toliko posebni da će zasjeniti sve uz što ih poslužite. Topli i preliveni medenim maslacem, stvaraju savršenu kombinaciju okusa. Ukusni su, mekani, hrskavi, i jednostavni za pripremu.
Njihova je tajna u vrlo hladnom maslacu. Ako maslac nije dovoljno hladan, kruščići se mogu raširiti umjesto da narastu. Ali, bit će jednako ukusni, pa se ni o tome ne morate previše brinuti.
Domaći kruščići sa sirom i maslacem - sastojci:
- 320 g pšeničnog brašna
- 1 žlica praška za pecivo
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1/2 čajne žličice luka u prahu
- 1 čajna žličica soli
- 115 g hladnog maslaca, naribanog
- 240 g zrelog cheddar sira, naribanog
- 240 ml mlijeka
- 2 čajne žličice meda
Za slatki maslac
- 60 g slanog maslaca
- 1–2 čajne žličice meda
- 1/2 čajne žličice češnjaka u prahu
- svježi nasjeckani bosiljak ili peršin (po želji)
- sol (za posipanje)
Domaći kruščići sa sirom i maslacem - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Namastite lim maslacem.
- U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, češnjak i luk u prahu i sol.
- Hladni maslac naribajte i dodajte u smjesu.
- Dodajte naribani cheddar i dobro promiješajte sve sastojke.
- Ulijte mlijeko i med, a zatim sve dobro izmiješajte dok se ne poveže.
- Stavite tijesto na pobrašnenu površinu i istapkajte ga rukama u pravokutnik debljine oko 2,5 cm.
- Preklopite jedan rub prema sredini, a zatim preklopite drugi rub preko prvog, da ga savinete na trećinu. Okrenite tijesto i ponovite još nekoliko puta.
- Na kraju tijesto poravnajte u pravokutnik debljine oko 2 cm.
- Koristite rezač za kekse ili okrugli kalup kako biste izrezali tijesto. Ostatak tijesta ponovno oblikujte i ponovite.
- Posložite kruščiće u pripremljeni lim. Premažite s malo mlijeka.
- Premažite s 2 žlice maslaca, a zatim ih stavite u pećnicu.
- Pecite 20-22 minute, dok ne postanu zlatno smeđi i hrskavi.
- Za slatki maslac, u manjoj tavi na laganoj vatri otopite 2 žlice maslaca s medom i češnjakom u prahu.
- Maknite s vatre i dodajte nasjeckani svježi bosiljak ili peršin.
- Poslužite vruće kuščiće prelivene medenim maslacem i posipane solju.
