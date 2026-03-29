Domaći kruščići s cheddar sirom i medenim maslacem jednostavni su, ali toliko posebni da će zasjeniti sve uz što ih poslužite. Topli i preliveni medenim maslacem, stvaraju savršenu kombinaciju okusa. Ukusni su, mekani, hrskavi, i jednostavni za pripremu.

Njihova je tajna u vrlo hladnom maslacu. Ako maslac nije dovoljno hladan, kruščići se mogu raširiti umjesto da narastu. Ali, bit će jednako ukusni, pa se ni o tome ne morate previše brinuti.

Domaći kruščići sa sirom i maslacem - sastojci: 320 g pšeničnog brašna

1 žlica praška za pecivo

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1/2 čajne žličice luka u prahu

1 čajna žličica soli

115 g hladnog maslaca, naribanog

240 g zrelog cheddar sira, naribanog

240 ml mlijeka

2 čajne žličice meda Za slatki maslac 60 g slanog maslaca

1–2 čajne žličice meda

1/2 čajne žličice češnjaka u prahu

svježi nasjeckani bosiljak ili peršin (po želji)

sol (za posipanje) Domaći kruščići sa sirom i maslacem - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Namastite lim maslacem. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, češnjak i luk u prahu i sol. Hladni maslac naribajte i dodajte u smjesu. Dodajte naribani cheddar i dobro promiješajte sve sastojke. Ulijte mlijeko i med, a zatim sve dobro izmiješajte dok se ne poveže. Stavite tijesto na pobrašnenu površinu i istapkajte ga rukama u pravokutnik debljine oko 2,5 cm. Preklopite jedan rub prema sredini, a zatim preklopite drugi rub preko prvog, da ga savinete na trećinu. Okrenite tijesto i ponovite još nekoliko puta. Na kraju tijesto poravnajte u pravokutnik debljine oko 2 cm. Koristite rezač za kekse ili okrugli kalup kako biste izrezali tijesto. Ostatak tijesta ponovno oblikujte i ponovite. Posložite kruščiće u pripremljeni lim. Premažite s malo mlijeka. Premažite s 2 žlice maslaca, a zatim ih stavite u pećnicu. Pecite 20-22 minute, dok ne postanu zlatno smeđi i hrskavi. Za slatki maslac, u manjoj tavi na laganoj vatri otopite 2 žlice maslaca s medom i češnjakom u prahu. Maknite s vatre i dodajte nasjeckani svježi bosiljak ili peršin. Poslužite vruće kuščiće prelivene medenim maslacem i posipane solju.

