Internetska stranica Worlds 50 Best Beaches objavila je popis najboljih plaža u 2025. godini. Na popisu, nažalost, nema niti jedne hrvatske predstavnice. Prva na ljestvici, pak, nalazi se "u susjedstvu" – na prekrasnom talijanskom otoku Sardiniji.



Cala Goloritze je proglašena najboljom plažom na svijetu za 2025. godinu. Sastoji se od sitnog bijelog šljunka i pijeska, a nalazi se u gradu Baunei, u južnom dijelu zaljeva Orosei. Tepaju joj i da je najljepša talijanska plaža.



Ističe se i po 143 metra visokom vrhu koji se izdiže iznad uvale, a s kojeg puca prekrasni pogled na okolicu i tirkizno more.

Od šljunka i pijeska

Cala Goloritze je više od plaže – njezina surova ljepota će vas emocionalno dirnuti čim je vidite. Ovaj prizor će vam oduzeti dah bilo da je gledate s vidikovca ili stojite na obali s nogama u moru, piše na internetskim stranicama Worlds 50 Best Beaches .



Još devedesetih godina prošlog stoljeća je proglašena spomenikom prirode. Zaštićena je i boravak na njoj iziskuje posebna pravila.



Dnevno je dopušten ulaz samo 250 ljudi, karta se plaća oko 7 eura , a potrebno ju je unaprijed rezervirati online. Ovdje nema nikakve izgrađene infrastrukture – kafića niti restorana. Jelo i piće morate ponijeti sa sobom, i obavezno odnijeti smeće koje ste napravili.

10 najboljih plaža u 2025.

Do nje možete doći samo na dva načina: brodom ili pješice po dosta zahtjevnom terenu i to oko 90 minuta.



Ovu plažu na Sardiniji možete posjetiti od ožujka do studenog, a najveći interes za nju, logično, vlada od kraja lipnja do kolovoza. Imajte na umu da su ljetne temperature ovdje vrlo visoke, pa je najbolje do nje doći u ranim jutarnjim satima.



Kako izgleda plaža Cala Goloritze na Sardiniji provjerite u fotogaleriji na početku teksta. U nastavku otkrijte koje se još plaže nalaze na popisu najboljih u 2025. godini portala Worlds 50 Best Beaches.

10 najboljih plaža na svijetu u 2025. prema portalu Worlds 50 Best Beaches:

Cala Goloritze, Italy Entalula, Filipini Bang Bao, Tajland Fteri, Grčka PK 9, Francuska Polinezija Canto de la Playa, Dominikanska Republika Anse Source D'Argent, Sejšeli Nosy Iranja, Madagaskar Ofu, Američka Samoa Grace Bay, Turks i Caicos

