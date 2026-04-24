Butter chicken, ili izvorno Murgh Makhani, popularno je indijsko jelo od marinirane piletine, pečene i poslužene u gustom, kremastom umaku od rajčice, maslaca i vrhnja. Blag, bogat i nježno slatkast okus osvojio je i Aziju i Europu i Ameriku.
Ova verzija recepta nije potpuno tradicionalna, ali je dovoljno bliska originalu i divno brza, pa ovo fino aromatično jelo možete jednostavno pripremiti rijeko žurbanog radnog tjedna. Donosi sve prepoznatljive začine i teksturu popularnog jela, ali u praktičnijem i bržem obliku – idealno za užurbane radne dane.
Poslužite s rižom i otputujte s okusima. Dobar tek!
Brze butter chicken okruglice - sastojci:
Za okruglice
- 450 g mljevene piletine
- 1 manji luk, nariban
- 2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 2 čajne žličice paste od đumbira
- 1 čajna žličica garam masale
- ½ čajne žličice mljevenog kumina
- ½ čajne žličice čilija u prahu
- ½ čajne žličice soli
- 2 žlice krušnih mrvica
- 1 jaje
- 1 žlica ulja za prženje
Za umak
- 30 g maslaca
- 1 žlica ulja
- 1 manji luk, sitno nasjeckan
- 2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 1 žlica paste od đumbira
- 1 čajna žličica garam masale
- 1 čajna žličica mljevenog kumina
- ¾ čajne žličice čilija u prahu
- 375 ml pasirane rajčice
- 1 čajna žličica šećera
- ½ čajne žličice soli (ili po ukusu)
- 125 ml vrhnja za kuhanje
- svježi korijander, za posluživanje
Brze butter chicken okruglice - priprema:
- U većoj zdjeli pomiješajte mljevenu piletinu s naribanim lukom, češnjakom, đumbirom, začinima, krušnim mrvicama, jajetom i soli. Smjesu dobro sjedinite rukama ili žlicom, a zatim oblikujte male okruglice, veličine jedne žlice.
- Zagrijte ulje u tavi s neprianjajućim dnom i kratko zapecite okruglice sa svih strana dok ne dobiju laganu zlatnu boju. Ne moraju biti potpuno pečene – dovršit će se u umaku. Izvadite ih sa strane.
- U istoj tavi otopite maslac s uljem pa dodajte sitno sjeckani luk. Pirjajte dok ne postane staklast, zatim umiješajte češnjak i đumbir. Kad zamirišu, dodajte garam masalu, kumin i čili te kratko popržite da se oslobode arome.
Ulijte pasiranu rajčicu, dodajte šećer i sol te pustite da se lagano krčka 10–15 minuta uz povremeno miješanje, dok se umak ne zgusne.
- U umak vratiteokruglice, poklopite i kuhajte još 10–12 minuta dok se potpuno ne skuhaju. Maknite s vatre, umiješajte vrhnje i ostavite da odstoji 5 minuta kako bi se okusi povezali.
- Poslužite toplo, posuto svježim korijanderom i po želji dodatno prelijte s malo vrhnja.
