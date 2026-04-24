Butter chicken, ili izvorno Murgh Makhani, popularno je indijsko jelo od marinirane piletine, pečene i poslužene u gustom, kremastom umaku od rajčice, maslaca i vrhnja. Blag, bogat i nježno slatkast okus osvojio je i Aziju i Europu i Ameriku.

Ova verzija recepta nije potpuno tradicionalna, ali je dovoljno bliska originalu i divno brza, pa ovo fino aromatično jelo možete jednostavno pripremiti rijeko žurbanog radnog tjedna. Donosi sve prepoznatljive začine i teksturu popularnog jela, ali u praktičnijem i bržem obliku – idealno za užurbane radne dane.

Poslužite s rižom i otputujte s okusima. Dobar tek!

Brze butter chicken okruglice - sastojci: Za okruglice 450 g mljevene piletine

1 manji luk, nariban

2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

2 čajne žličice paste od đumbira

1 čajna žličica garam masale

½ čajne žličice mljevenog kumina

½ čajne žličice čilija u prahu

½ čajne žličice soli

2 žlice krušnih mrvica

1 jaje

1 žlica ulja za prženje Za umak 30 g maslaca

1 žlica ulja

1 manji luk, sitno nasjeckan

2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 žlica paste od đumbira

1 čajna žličica garam masale

1 čajna žličica mljevenog kumina

¾ čajne žličice čilija u prahu

375 ml pasirane rajčice

1 čajna žličica šećera

½ čajne žličice soli (ili po ukusu)

125 ml vrhnja za kuhanje

svježi korijander, za posluživanje Brze butter chicken okruglice - priprema: U većoj zdjeli pomiješajte mljevenu piletinu s naribanim lukom, češnjakom, đumbirom, začinima, krušnim mrvicama, jajetom i soli. Smjesu dobro sjedinite rukama ili žlicom, a zatim oblikujte male okruglice, veličine jedne žlice. Zagrijte ulje u tavi s neprianjajućim dnom i kratko zapecite okruglice sa svih strana dok ne dobiju laganu zlatnu boju. Ne moraju biti potpuno pečene – dovršit će se u umaku. Izvadite ih sa strane. U istoj tavi otopite maslac s uljem pa dodajte sitno sjeckani luk. Pirjajte dok ne postane staklast, zatim umiješajte češnjak i đumbir. Kad zamirišu, dodajte garam masalu, kumin i čili te kratko popržite da se oslobode arome. u, dodajte garam masalu, kumin i čili te kratko popržite da se oslobode arome. Ulijte pasiranu rajčicu, dodajte šećer i sol te pustite da se lagano krčka 10–15 minuta uz povremeno miješanje, dok se umak ne zgusne. U umak vratiteokruglice, poklopite i kuhajte još 10–12 minuta dok se potpuno ne skuhaju. Maknite s vatre, umiješajte vrhnje i ostavite da odstoji 5 minuta kako bi se okusi povezali. Poslužite toplo, posuto svježim korijanderom i po želji dodatno prelijte s malo vrhnja.

