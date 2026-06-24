Izvrnuti kolač s breskvama brz je i elegantan desert koji ostavlja dojam kao da je stigao iz francuske slastičarnice. Za razliku od pravih izvrnutih kolača, ova se verzija radi s gotovim lisnatim rijestom, pa je čitava stvar još jednostavnija.

Broj sastojaka je - četiri: breskve, lisnato, maslac i šećer, a za posluživanje vam predlažemo i peti - sladoled od vanilije. Rijetki će uspjeti odoljeti ovoj savršenoj kombinaciji hrskave korice i sočnog voća u nježnom umaku od karameliziranog šećera... Uživajte!

Izvrnuti kolač s breskvama - sastojci: 320 g gotovog lisnatog tijesta

30 g maslaca

2 žlice sitnog šećera

2 breskve,bez koštica i narezane na 16 kriški svaka

sladoled od vanilije, za posluživanje (po želji) Izvrnuti kolač s breskvama - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Tavu primjerenu za pećnicu promjera 18 cm iskoristite kao predložak te iz lisnatog tijesta izrežite krug odgovarajuće veličine. U tavi na laganoj vatri otopite maslac. Dodajte šećer i miješajte nekoliko minuta dok se ne rastopi. Ubacite kriške bresaka pa kuhajte na srednje jakoj vatri oko 5 minuta, dok voće ne pusti sokove, smjesa ne počne lagano kipjeti, a umak se malo zgusne. Maknite tavu s vatre. Preko bresaka pažljivo položite krug lisnatog tijesta te rubove lagano ugurajte uz stijenke tave pomoću žlice. Pecite oko 25 minuta, odnosno dok tijesto ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju i postane hrskavo. Ostavite kolač da odstoji 2 minute nakon vađenja iz pećnice. Zatim pažljivo preokrenite na tanjur za posluživanje tako da karamelizirane breskve budu na vrhu. Poslužite toplo, uz kuglicu sladoleda od vanilije ako želite dodatnu dozu osvježavajuće slatkoće.

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