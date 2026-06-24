Izvrnuti kolač s breskvama brz je i elegantan desert koji ostavlja dojam kao da je stigao iz francuske slastičarnice. Za razliku od pravih izvrnutih kolača, ova se verzija radi s gotovim lisnatim rijestom, pa je čitava stvar još jednostavnija.
Broj sastojaka je - četiri: breskve, lisnato, maslac i šećer, a za posluživanje vam predlažemo i peti - sladoled od vanilije. Rijetki će uspjeti odoljeti ovoj savršenoj kombinaciji hrskave korice i sočnog voća u nježnom umaku od karameliziranog šećera... Uživajte!
Izvrnuti kolač s breskvama - sastojci:
- 320 g gotovog lisnatog tijesta
- 30 g maslaca
- 2 žlice sitnog šećera
- 2 breskve,bez koštica i narezane na 16 kriški svaka
- sladoled od vanilije, za posluživanje (po želji)
Izvrnuti kolač s breskvama - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Tavu primjerenu za pećnicu promjera 18 cm iskoristite kao predložak te iz lisnatog tijesta izrežite krug odgovarajuće veličine.
- U tavi na laganoj vatri otopite maslac. Dodajte šećer i miješajte nekoliko minuta dok se ne rastopi. Ubacite kriške bresaka pa kuhajte na srednje jakoj vatri oko 5 minuta, dok voće ne pusti sokove, smjesa ne počne lagano kipjeti, a umak se malo zgusne.
- Maknite tavu s vatre. Preko bresaka pažljivo položite krug lisnatog tijesta te rubove lagano ugurajte uz stijenke tave pomoću žlice.
- Pecite oko 25 minuta, odnosno dok tijesto ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju i postane hrskavo.
- Ostavite kolač da odstoji 2 minute nakon vađenja iz pećnice. Zatim pažljivo preokrenite na tanjur za posluživanje tako da karamelizirane breskve budu na vrhu.
- Poslužite toplo, uz kuglicu sladoleda od vanilije ako želite dodatnu dozu osvježavajuće slatkoće.
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