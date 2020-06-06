Ako ste imali sreće i obišli bar malo Italije, vjerojatno ste i sami u nekom trenutku sjeli na terasu jednog od bezbrojnih kafića i primijetili druge kako ispijaju nekakav narančasti napitak. Taj napitak poznat je i kao Aperol Spritz, a najbolje od svega je što ga je relativno lako napraviti i kod kuće. Stoga, do sljedećeg posjeta Čizmi, naučite kako napraviti najbolji Aperol Spritz!
Ako do sada i niste mislili napraviti Aperol kod kuće, možda ćete kad shavatite kako je proces jednostavan. Za ovo piće treba vam tek nekoliko sastojaka – Aperol (gorko-slatki liker svijetlo narančaste boje), kockice leda, ohlađeni prosecco, gazirana voda i kriška naranče. Svemu tome dodajte vinsku čašu jer ovakvu ljepotu kad bude gotova treba i slikati te se pohvaliti ekipi na Instagramu.
Nakon što ste skupili sve potrebno, idemo dalje korak po korak. Za početak napunite čašu kockicama leda, zatim slijedite formuli 3,2,1 - ulijte u čašu tri prsta pjenušavog vina poput prosecca, dva prsta Aperola i jedan prst gazirane vode, a na kraju piće ukrasite kriškom naranče.
I to je to, u ovom trenutku Aperol Spritz je gotov i spreman za pijuckanje! Za potpuni užitak pozovite prijatelje, izađite na terasu, servirajte platu talijanskih sireva i salama, pustite Tota Cutugna te se na neko vrijeme, barem ugođajem – prebacite u Italiju!
Koktel Aperol sprizt - sastojci:
- 90 ml vina prosecco
- 60 ml likera Aperol
- 30 ml mineralne gazirane vode
- kockice leda
- kriška naranče po želji
Koktel Aperol sprizt- priprema:
- U čašu stavite kockice leda, pa preko njih natočite prosecco, Aperol i mineralnu vodu. Promiješajte.
- U čašu po želji dodajte krišku naranče.
Živjeli!
